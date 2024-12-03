世茂股價漲8% 清盤呈請撤銷

一線城市賣地收入大增 世茂續稱，在境外債務重組計劃方面，截至目前，合計持有範圍內債務本金總額約79.06%的計劃債權人，已透過加入債權人支持協議或同意加入債權人支持協議，表明支持集團的擬議重組。

房企釋放積極化債的信號，同時在重點城市拿地的信心也正加快修復。中指研究院在報告指，雖然總體土地供求在11月下降，推出量按年降近一成，但出讓金總額按年增逾一成，上海攬金317億元（人民幣‧下同）穩居榜首，隨後由北京以308.4億元位居第二，上月房企出手大多以長三角地區的住宅地塊為主。

該地塊的土地用途為二類居住用地、商業用地及道路用地，土地面積3.85萬方米，總建築面積26.3萬方米。有關土地使用年限為70年，掛牌起始價126.5億元，經時近一個半小時、近300輪激烈競價後，最終由國企聯手拿下，溢價率約46.3%。

近日，多地密集優化住房公積金政策。海南省住房公積金管理局發布徵求意見通知，計劃對住房公積金個人住房貸款政策進行調整，擬調高個人購買新樓、二手樓、自建房及翻建、大修自住住房的公積金貸款額度，且涉及兩孩及以上多子女家庭和購買綠色建築項目新建自住住房的貸款額度上浮政策。此外，購買保障性住房以外的自住住房貸款最低首付比例，無論是首置或第二套物業，均統一調整至20%。