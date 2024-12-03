達利奧：特朗普團隊如企業掠奪者

全球最大對沖基金──橋水的創始人、有「鱷王」之稱的達利奧近日撰文指，特朗普當選新一屆美國總統，將為全球及美國國內的秩序帶來重大轉變，而其組成的團隊，將充當「企業掠奪者」，迫使企業進行重大改革的角色。

達利奧認為，特朗普對關鍵職位的選擇，對實現其使命是不可或缺的，即拆除所謂的「深層政府」，代之以一個專注於增強經濟實力及打擊外國對手的新國內秩序；又謂「他們都是不惜一切代價忠於領導人，忠於打倒所謂的深層勢力，並以新的國內秩序取而代之的使命，希望這種秩序將創造最大的經濟實力，打擊外國敵人。」

影響全球秩序弱肉強食 他更將特朗普團隊的策略比喻為企業掠奪者，對一家效率低下的公司發動敵意收購，透過調整人員、降低成本及整合新技術進行實質改革，這種做法或對國內和全球秩序產生深遠影響。

此外，他指美國在經濟及地緣政治衝突中的立場，也將影響國內安全及政策，直言「我們現在正走向一個由美國主導的時代終結，在這個時代，各國試圖透過有指導原則和規則的多國組織共同解決如何相處的問題，並進入一種更自私自利、弱肉強食的秩序。」