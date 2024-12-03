人行下月啟用新修訂M1口徑統計

內地電子支付近年發展迅速。中國人民銀行順應時勢，宣布將於明年1月啟用新修訂的狹義貨幣（M1）口徑統計。經修訂的M1除了包括流通中貨幣（M0）和單位活期存款，同時新增個人活期存款以及非銀行支付機構客戶備付金。

一直以來，個人活期存款於內地是計入廣義貨幣（M2）之列。人行特別提及，作出上述變動是因留意到目前個人活期存款已具備轉帳支付功能，毋須提現可隨時用於支付，且與單位活期存款流動性相同，所以理應將其計入M1。

有關非銀行支付機構客戶備付金，由於可直接用於支付或交易，具有較強流動性，所以都順理成章納入M1。人行指，相關改動的統計數據料明年2月上旬向社會公布。

此外，行長潘功勝於2024中國金融學會學術年會暨中國金融論壇年會表示，他們除了會優化貨幣供給量統計，亦會加強對M2等各層次貨幣供應量和社會流動性的監測，重申他們將繼續堅持支持性的貨幣政策立場和政策取向，綜合運用多種貨幣政策工具，加大逆周期調控力度，維持流動性合理充裕，降低企業及居民綜合融資成本。

逆回購縮 人幣逾4個月低 踏入12月首個交易日，人行以固定利率、數量招標方式開展333億元（人民幣‧下同）的7天期逆回購操作，惟規模較上月底減少逾4,400億元，利率繼續在1.5厘。不過，據推算，由於同日有2,493億元逆回購到期，所以意味人行於公開市場單日淨回籠2,160億元，已經是連續4日淨回籠。

另人行提及，11月對金融機構進行常備借貸便利操作（SLF）合共7.64億元，其中隔夜期7.54億元、7天期0.1億元。期末常備借貸便利餘額為6億元。

周一人民幣匯價進一步跌至逾4個月低位，其中離岸價兌每美元曾低見7.2877，日內曾跌386點子；在岸價則觸及7.2727，官方開出的中間價報7.1865，較上日微跌。每百港元昨日一度兌到93.46元人民幣，同樣是自7月底以來最抵。

中金料，人民幣兌每美元匯率未來會在7.2至7.3區間震盪。興業研究外匯商品部稱，人民幣近期走勢符合年底年初季節性規律，但考慮到匯率預期變化，估計春節前的剛性結匯盤力度可能較歷史同期弱。

至於內地股市昨日顯著上揚，其中，滬綜指收升1.13%或37點，報3,363點；深成指升1.36%或144點，收報10,756點，兩市成交合計有1.79萬億元。另外，國資委及發改委支持央企發起創業投資基金，重點投資科創企業。