「特」式關稅嚇散金磚國貨幣

俄憂制裁盧布續挫 印度盧比再創新低 美國候任總統特朗普繼續用關稅作為武器，四處「焫着火頭」，本次輪到金磚國家（BRICS）多隻貨幣當災。其中備受西方制裁的俄羅斯，其本幣盧布繼上周三（27日）創32個月低位、兌每美元低見114.5後，本周開局亦不順，再度下挫。市場憂慮，一旦俄國狂沽手持的人民幣以協助穩匯，勢令人民幣匯價添壓。同一時間，近年獲美國扶植的印度亦中槍，因經濟增長不似預期，加上「特」式關稅威脅下，盧比匯價昨日再創歷史新低！

所謂「金磚國家」，是重要新興國家之間所組成的組織，名稱取自巴西、俄羅斯、印度、中國和南非的英文名字首字母所組成的簡稱。在近年的金磚峰會上，確曾討論去美元化問題，但一直未實行。

威脅棄美元面臨100%關稅 偏偏口沒遮攔的特朗普，周末期間於社交平台表示，「金磚國家試圖放棄美元而我們袖手旁觀的想法已不復存在。」他又說：「我們要求這些國家作出承諾，即既不會創造新的金磚國家貨幣，也不會支持任何其他貨幣來取代強大的美元，否則將面臨100%的關稅，偉大的美國市場亦將對他們關上大門。」

其言論導致一盧布也換不到一美分。歷時超過兩年的俄烏戰爭，令到俄羅斯長期受歐洲、美國及盟友的制裁，加上今年俄國的重要出口產品油價下跌，令其經濟狀況本已備受打擊，尤其國內通脹高企，需要央行將基準利率加至21厘來遏止，嚴峻程度可想而知。且因俄國不能使用美元，出口天然氣石油等需要以盧布計價，故美媒稱盧布下跌對俄國來說是一把雙面刃。

回顧上周三盧布貶至逾兩年半的新低後，俄國央行隨即宣布在年底前暫停所有外幣購買，同時積極拋售人民幣以穩本幣匯價。普京更於翌日喊話，說貨幣暴跌除跟通脹有關外，還跟預算支出與油價有關，受到很多季節性因素的影響。在俄國央行暫停買匯後，當地第二大銀行VTB昨日預計，盧布兌每美元匯率將穩定在100左右。

印度經濟增速急遽放緩 至於就特朗普要挾對金磚國家徵100%關稅，克里姆林宮發言人表示，美國任何強迫各國使用美元的企圖都會適得其反。發言人又不忘「踩一腳」說：「美元正在失去作為許多國家儲備貨幣的吸引力，而且這一趨勢正在加速。」

另邊廂，印度近期公布的經濟數據差強人意，上周五發布的7至9月（第二財政季度）國內生產總值（GDP）雖然達5.4%，但卻是近兩年內最低增幅，且顯著低於市場預期的6.5%、去年同期的8.1%，以及4至6月季度的6.7%。

另外，印度11月滙豐製造業採購經理指數（PMI）終值向下修訂至56.5，與9月所創11個月低位看齊；製造業活動仍穩固擴張，但增速放緩；工廠訂單及生產增長放緩，在成本上漲刺激下，產出收費通脹急升溫，更創2013年10月以來逾11年高。

市傳印度央行在上周三和四拋售美元，以防止印度盧比兌每美元匯率跌破84.5關口。然而，特朗普周末期間言論，推盧比一把，兌每美元曾創84.737歷史新低。分析員認為，未來新興貨幣會否再跌，還看各新興國的經濟是否穩健增長，以及美元資產會否再度升溫，令資金流出至美元。

美元兌盧布走勢