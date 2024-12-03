新世界升少截聚焦去槓桿
新世界發展(00017)兩個月兩度易帥，股價昨日復牌首日曾彈6.84%，高見6.87元；全日升幅收窄至2.79%，以6.61元收市。多間投行雖然都關注該企的管治情況，但普遍認為新行政總裁黃少媚擁有強大的內地開發及管理經驗，以及豐富的內地人脈，或能協助該企的內地業務更上一層樓。
摩通滙豐高盛看淡
當中以銀河聯昌看得「最牛」，給予股份「增持」投資評級，目標價9.5元。該行認為，馬紹祥接任僅約兩個月就離職令人意外，但基於估計新世界約45%資產淨值來自內地，相信新舵手可以進一步加強新世界在中國的營運及執行力，且公司去槓桿策略不變，但如果想要扭轉股價表現，市場需要看到在去槓桿方面有更大進展，例如出售一些關鍵的非核心資產。
摩根大通認同，就算是次變動由控股股東鄭氏家族決定，兩個月兩度換人仍難以消除市場對該企實質流動性的關注，而未來將去槓桿放在首要任務，窒礙公司增長及股息分派，故維持新世界的「減持」評級。
滙豐環球研究亦維持給予「減持」評級，並下調每股資產淨值10.8%至29.5元。可是，該行認為如果新的管理團隊推出明確的去槓桿化計劃，改善財政，對集團的看法將更具建設性。高盛維持給予新世界「沽售」評級，認為未來要留意聯儲局減息能否提振買家信心，政策支持是否可推高成交量，該公司能否出售資產減債等。
同系的新世界百貨(00825)復牌後亦曾彈近一成，全日收升5.26%至0.3元。
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