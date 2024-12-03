新世界升少截聚焦去槓桿

新世界最新目標價

摩通滙豐高盛看淡 當中以銀河聯昌看得「最牛」，給予股份「增持」投資評級，目標價9.5元。該行認為，馬紹祥接任僅約兩個月就離職令人意外，但基於估計新世界約45%資產淨值來自內地，相信新舵手可以進一步加強新世界在中國的營運及執行力，且公司去槓桿策略不變，但如果想要扭轉股價表現，市場需要看到在去槓桿方面有更大進展，例如出售一些關鍵的非核心資產。

摩根大通認同，就算是次變動由控股股東鄭氏家族決定，兩個月兩度換人仍難以消除市場對該企實質流動性的關注，而未來將去槓桿放在首要任務，窒礙公司增長及股息分派，故維持新世界的「減持」評級。

滙豐環球研究亦維持給予「減持」評級，並下調每股資產淨值10.8%至29.5元。可是，該行認為如果新的管理團隊推出明確的去槓桿化計劃，改善財政，對集團的看法將更具建設性。高盛維持給予新世界「沽售」評級，認為未來要留意聯儲局減息能否提振買家信心，政策支持是否可推高成交量，該公司能否出售資產減債等。