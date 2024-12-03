3大行對美團利潤預期分化 目標價俱$200

關注即時配送變現能力 大摩指出，美團預期本季即時配送交易按年錄低雙位數增長，對比第三季的中雙位數增長有所放緩，其中餐飲訂單增長放緩至約10%，受天氣影響訂單頻率所致。該行預測，美團第四季總收入按年升20%至884億元人民幣；其中，核心本地商業分部收入按年升19%至655億元人民幣，意味雙雙不及第三季規模。

同時，大摩下調美團明年及後年非國際財務報告準則（Non-IFRS）經調整淨利潤預測3%，反映海外業務虧損擴大，抵銷核心本地商業分部經營溢利增長率提升1至2%的影響，目標價由215元降至200元，評級維持「增持」。

高盛將美團目標價由212元降至200元，維持「買入」；又指投資者關注本季美團即時配送交易量增長正常化、商家支持措施對外賣明年盈利的影響、美團優選虧損、Keeta的投資節奏等關鍵話題。該行維持2024至2026年的收入預測不變，將2024年經調整淨利潤提高10%，但考慮到新業務或未扭虧，將2025至2026年經調整淨利潤預測下調4至6%。

至於摩通則看好美團股價未來6至12個月仍有上升空間，原因是其即時配送服務變現能力增長，以至到店、酒店及旅遊業務收入韌性改善，料明年經調整每股盈利按年升33%。基於美團為消費及互聯網龍頭股之一，應享估值溢價，目標價由140元上調至200元，維持「增持」評級。

美團最新目標價