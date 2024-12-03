港投公司年內投資額飆兩倍

香港投資管理公司（簡稱「港投公司」）今年下半年密密投資，其行政總裁陳家齊稱，目前已投資超過80個項目，主要圍繞硬科技、生命科技、新能源及綠色科技3大賽道，今年以來的投資額按年增加至少兩倍。她又指，不少地域機構向港投公司表示有興趣合作，以落戶香港，正密鑼緊鼓進行磋商。

料東盟中東投入佔比增 她表示，按地域劃分旗下投資項目的話，內地、香港、其他地區的佔比分別為42%、36%及22%，預計未來其他地域佔比會增加，包括來自東盟、中東和歐洲。

陳家齊又透露，港投公司投入的資金，與額外帶動、支持創科創投的資金比率約一比四，即每投資一元，已能推動差不多約4倍資金，創造有關創科創投的就業機會逾2,000個，未來會配合政策和未來發展需要調整投資賽道。

她又表示，部分投資項目可能涉及顛覆性前沿技術，或需時落地，希望在目前的國際形勢下，令投資更具效率，故暫時未有公布全面投資項目，明年將提供港投公司完整年報。

至於新資本投資者入境計劃（CIES）的投資組合方面，她提到，正物色基金經理，最新數據顯示，隨着計劃的進度和資金逐漸到位，預計可以投資的規模將由3億元，提升至不少於4.5億元。

另一方面，會計及財務匯報會（會財局）舉辦區域監管論壇，吸引逾350名來自國際、內地及本地的參與者。該局主席黃天祐強調，會計師和會計師事務所在支持資本市場穩定和發展方面發揮關鍵而神聖的角色，通過可靠的企業匯報來保障公眾利益，鞏固投資者信心；又指出監管機構與受監管市場之間合作的重要性，以確保高質素的審計服務。

國家財政部副部長郭婷婷出席論壇時稱，經濟數碼化、智能化等進程加快，凸顯會計審計監管重要性；又指財政部會進一步深化跨境監管交流跟財金務實合作，支持香港鞏固及提升金融、貿易和航運中心地位。