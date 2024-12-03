港新股集資全年料攀八成

本港新股市場下半年回暖，會計師行安永表示，港股市場流動性增加，市場情緒改善，下半年首次公開招股（IPO）集資反彈，估計全年集資額按年升八成，至107億美元（約834億港元），帶挈全球新股集資排名第四，按年升兩位，預期在大型新股集資支持下，2025年集資額有望達1,200億元，並重返三甲。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮坦言，港股現時仍處於「捱打」狀態，企業上市要考慮自身估值、市況等，預期明年本港新股市場走勢與今年相若，上半年較淡靜，下半年方見活躍，預計明年集資100億元的大型新股僅一至兩宗，而集資逾50億元的新股則有約5宗，但強調要視乎屆時市況而定。

他提到，內地收緊新股上市，部分原有意在A股上市的企業，或因等候時間而選擇改道來港。另外，在中國當局支持下，會繼續有企業來港，「先A後H」、企業分拆等陸續有來，並成為本港新股市場其中一個重要來源。

全球集資首位為印度國家和孟買證券易所，集資180億美元，第二及第三位分別為納斯達克及紐約證券交易所，分別集資165億美元及156億美元。至於上海證券交易所及深圳證券交易所排名由去年的首位及第二位，降至今年的第六及第七位，分別集資44億美元及36.5億美元。

毛戈平首日招股受投資者追捧，綜合券商數據，合共獲得40.32億元孖展認購，相當於公開發售集資部分超購逾18倍。