恒指兩連揚 北水掃貨196億增5倍

港股12月開局首日升126點或0.65%，收報19,550點，連升兩日，成交1,460億元，同時「北水」連續13日錄得淨流入，昨日錄196億元，按日多近5倍。思睿首席經濟學家洪灝近日出席一經濟學家年會提及，中港股市或進入「聖誕老人行情」，亦即聖誕節前後股票價格可能上升，又叫大家謹記：「牛市不是喊出來的，而是做出來的」，呼籲投資者要給予耐心。