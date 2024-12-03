產經

恒指兩連揚 北水掃貨196億增5倍

港股連續13日錄得「北水」淨流入。（中新社圖片） 港股連續13日錄得「北水」淨流入。（中新社圖片）
港股連續13日錄得「北水」淨流入。（中新社圖片）
港股12月開局首日升126點或0.65%，收報19,550點，連升兩日，成交1,460億元，同時「北水」連續13日錄得淨流入，昨日錄196億元，按日多近5倍。思睿首席經濟學家洪灝近日出席一經濟學家年會提及，中港股市或進入「聖誕老人行情」，亦即聖誕節前後股票價格可能上升，又叫大家謹記：「牛市不是喊出來的，而是做出來的」，呼籲投資者要給予耐心。
恒指昨輕微高開18點後，最多升266點，惟之後一度倒跌36點，低見19,387點。全日沽空佔大市成交比率約20%，按日多約5個百分點。
名創優品績後漲18%
板塊方面，內需股表現跑贏大市，農夫山泉(09633)上升8.3%，是升幅第二大藍籌，收報35.85元。泡泡瑪特(09992)更重返2021年初高位，收報92.35元，上升2.78%，股價今年來大升超過3.5倍。
此外，上周五放榜的名創優品(09896)股價昨升18.21%，收報45.75元。中金維持對名創優品今明年每股盈利預測2.15元和2.6元，評級「跑贏行業」；又稱考慮到進入旺季有望提升估值，上調該股港股和美股目標價7%，至47.81港元和24.58美元。
「聖誕鐘買滙豐」的說法似乎又再靈驗！大笨象滙豐控股(00005)股價昨創52周高，曾高見72.8元，收報72.55元，升0.06%。內地科企巨擘也普遍上揚，阿里巴巴(09988)升0.41%，報84元。
騰訊400元關得復失
騰訊控股(00700)股價在400元關得而復失，收報399.8元，僅微升0.45%，其股東南非傳媒巨企Naspers旗下Prosus減持騰訊的速度減慢。Prosus截至9月底止半年業績顯示，其最新持股量由24.6%降至24.3%。上半年，Prosus列帳純利有45.86億美元，按年增35.64%。
此外，中金日前預計，內地「以舊換新」政策明年將擴闊範圍至手機及日用品，消息刺激手機設備股獲資金追捧。其中，比亞迪電子(00285)長沙二期項目投產，全日急升11.28%，膺升幅最大藍籌；舜宇光學科技(02382)和瑞聲科技(02018)也升3.49%和4.28%。
華盛證券財富管理部董事李偉傑稱，美元匯價有回軟迹象，且市場憧憬內地再有刺激經濟措施出台，相信隨着投資者悲觀情緒紓緩，港股短線有望反彈並挑戰兩萬點關。
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