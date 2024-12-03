華中小製造業5個月最強

券商仍憂復甦走樣 資金湧國債避險 儘管美國威脅對華的打擊步步進逼，但未來一年內地製造商的信心繼續改善，以反映內地民營中小企為主的財新中國11月製造業採購經理指數（PMI）錄51.5，不但連續兩個月企穩盛衰分界線50之上，表明採購活動擴張，為下半年來高位，企業信心度更是8個月來最強。不過，分析指內地經濟復甦前景尚未許樂觀，中國10年期國債孳息率續刷新逾22年新低，幾乎觸及兩厘重大關口，足見資金轉向避險資產，市場期待見到更多刺激措施出台。

新出口訂單4個月首擴張 比起官方11月的製造業PMI，財新中國製造業的景氣度攀得更高。在各分項指數中，除了產成品庫存指數在擴張區間略有放緩，其他均呈上漲態勢，生產指數、新訂單指數在擴張區間分別錄得今年7月及去年3月以來新高。部分海外客戶在美國總統大選後選擇提前增加購買量，助推動新出口訂單指數4個月來首次衝上50之上，顯示製造業供需改善。

景順亞太區（日本除外）環球市場策略師趙耀庭認為，PMI數據整體改善，表明世界第二大經濟體的增長勢頭持續向好。數據表明政府的財政刺激措施以及強勁的製造業出口表現對經濟增長帶來支持，並應繼續成為明年經濟增長的重要動力。

不過，財新智庫高級經濟學家王喆提醒，在需求擴張、企業增加購買、主動回補庫存以至樂觀情緒反彈之際，企業在員工使用方面態度仍較謹慎。當前經濟下行壓力依然較大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動力市場，企業擴員增產信心還有待加強。

倡提升收入 刺激消費 坊間近期熱搜的內地券商東北證券首席經濟學家付鵬，對內地經濟前景亦非一面倒看好，直指當前居民消費面臨「疤痕效應」（即經歷疫情失業對消費產生負面影響），提升居民消費能力和意願，尤其是中低收入群體的收入，是刺激消費的關鍵。

其言論與外資投行野村及大華銀行不謀而合，野村亦指，由於內需尚未復甦，通脹表現可能仍將保持低迷。儘管第四季經濟數據或出現一些企穩迹象，但該行擔心明年首季按季可能再次回落，並可能促使中央在明年3月舉行的年度重量級會議上宣布更有力的財政刺激措施，以穩定經濟增長。

明年財赤目標傳高於平常 昨日大華銀行的報告也提及，市場正將焦點轉向12月的中央經濟工作會議，冀獲得更給力的支持措施提示。市傳11月中央政治局會議罕有未見例會公告，中經會或早於預期提前召開，甚或將明年的財政赤字目標設定高於平常比例，消息帶動內地股市3大指數連漲兩個交易日。

然而，在增量措施化解消費降級等問題之前，投資者再次押注中國人民銀行將進一步放寬貨幣政策以提振經濟，令中國國債債牛重現。10年期國債孳息率昨低見2.005厘，險守兩厘水平，單日急挫逾2%；30年期國債孳息率亦失守2.2厘，一度跌至2.175厘，並遭日本30年期國債孳息率進一步拋離。

內地財新製造業PMI 中國10年期國債孳息率22年低