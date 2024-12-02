宏觀視野：盤點避險資產應對中美貿戰

隨着香港推動經濟復甦，以及今年中港政府推出擴張性的經濟政策，關於這些政策是否將對當前的經濟衰退產生任何影響將至關重要。此外，隨着美國候任總統特朗普於2025年1月就職，對中美貿易政策的不確定性將增加。

因此，無論投資者的規模大小，避險資產對於每個穩定組合都是非常重要。這些資產可以是黃金、外國貨幣、短期政府債務，以及最近的比特幣和其他主要加密貨幣。每個資產類別都有其風險和收益比例。

實物金條具存儲成本 黃金是最受歡迎的避險資產。在歷史上穩定的平均增長中，許多投資者，包括政府，會選擇持有黃金。通常是一個良好的通脹對沖，除了本身價值的波幅，投資者還需要知道，黃金的風險是實物金條的存儲成本，以及紙黃金的發行方風險。

此外，短期政府債務對於機構投資者而言非常受歡迎，持有這些債務到期通常能夠獲得足夠的回報以對抗通脹。然而，投資者可能需要警惕發行國債的信用評級，以及它們的利率變動情況。

投資外國貨幣是另一種對沖方法，損失的風險明顯高於前兩種資產。由於瑞士法郎等貨幣的金融和政治穩定而受到市場偏愛，使瑞士法郎具有強勁但穩定的價值，可以在另一種貨幣由於降低利率或政治不穩定性而貶值時持有。然而，許多因素將導致貨幣波動和變化的方向，因此這種資產的使用受到多種不同因素影響而非常「情況化」，需要深入分析。

加密貨幣波動太大 另一種較新的資產類別──加密貨幣，已經獲得部分國家監管機構的合法化，主要是比特幣。比特幣最初被引入為一種類似黃金的避險資產，但也是對抗政府和政治風險的對沖，主要因為它的去中心化性質。故此，儘管比特幣具有巨大的潛在收益，但價格仍然太波動，不能被視為避險資產。隨着監管機構介入，以及基於加密貨幣的產品，政治風險和發行方風險已重新引入到該資產中，使其不再適合作為避險資產。

投資者切記考慮每個資產的優劣勢和特性，因為投資者對沖時不可能消除所有風險，投資者必須能夠辨識每種避險資產的風險和適當運用！

曜熊理財