股市估市：恒指今月或下試17600

港股尚未擺脫上落格局，上周悶局收場，全星期恒生指數僅升193點，而總計整個11月，恒指跌893點，亦是連續兩個月下跌，合共跌約1,710點，跌幅達8%，而科技指數期間亦有相若跌幅。

宏觀因素上，美國候任總統特朗普已表明，將加徵對中國的關稅，儘管近日中美關係似有所緩和，但關稅對經濟偏向負面，對中港股市後向亦偏向不利。

中線而言，恒指向下機會仍然較大，展望12月，有機會下試17,600點水平。

集團第三季度整體收益，較去年同期增長逾1.2倍，當中，內地收益按年增長55至60%，港澳台及海外收益按年增長逾4.4倍。在各個渠道中，電商平台及其他線上平台的按年增幅最大，達1.35至1.4倍。參考集團中期業績，其收入有七成來自內地，然而其海外業務持續增長強勁，未來可望成為主要收入動力，亦可對沖市場對內地經濟放慢之憂慮。

股價走勢上，泡泡瑪特年初以來一直處於上升通道，並已累升逾3倍，近日升勢有所轉急，技術上難免回吐，投資者可待其回吐至10天左右水平整固時收集，短至中線以105元為目標。

艾德金融執行董事 陳政深（作者為註冊持牌人士，無持有相關股份權益）