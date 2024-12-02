商品分析：汽柴油需求軟 油價存挑戰

全球原油需求疲軟，令油價由2022年5月每桶約120美元的高峰暴跌。截至今年11月中旬，芝商所WTI原油期貨的即月價格約為每桶71美元，較今年夏季初的低約10%。油價整體疲軟引發市場對全球需求萎縮問題高度關注，其中，作為最大石油進口國，中國需求在經濟增長放緩及電動車普及的影響下，出現明顯下滑的趨勢。

中東和俄烏的地緣政治緊張局勢引發對石油供應的擔憂，導致油價走向不穩，而石油需求疲軟限制了煉油廠用於加工精煉產品的原油採購量。

煉油商白金時代邁終結 國際能源機構（IEA）指，中國石油需求持續萎縮，今年7月按年減少1.7%，與去年9.6%的平均增幅形成鮮明對比。中國石油需求疲軟可能是加速煉油業「白金時代」結束的原因之一。從2022年持續到去年的「白金時代」主要表現為疫情後汽柴油需求急劇復甦，其增速超過煉油產能增長，帶來異常大的利潤空間。

2022年俄烏衝突爆發後，俄羅斯煉油產品出口受制裁，導致供應受限制，使市售原油更搶手。標普全球普氏能源資訊（S&P Global Platts）也指，2022年俄烏衝突爆發後禁止從俄羅斯進口煉油產品，造就煉油商這段「白金時代」。是次將探討石油產品需求對油價影響，及其與煉油廠利潤（或裂解價差）波動的密切關係。

除了中東地緣政治緊張局勢加劇和俄烏衝突僵持的因素外，未來數月供求情況也可能會影響油價。例如，石油輸出國組織（OPEC+）實施每天360萬桶原油的減產計劃，但未來可能會恢復供應這部分減產量，奪回流失到非OPEC+生產國的市場份額。綜合考慮這些因素後，一些石油分析師在9月中旬將價格預測下調至約每桶70美元，與早前在今年夏季中期的預估相比顯著下降。值得注意是，2025年交貨的芝商所WTI期貨在今年11月中旬平均價格約每桶69美元。

石油需求前景低迷導致油價繼續受壓，在最近一輪下跌中，油價在11月中旬短短幾周就下降每桶約15美元。

期貨市場表現顯示精煉產品需求持續疲軟，或許煉油商的「白金時代」正逐步邁向終結。油價自今年7月以來持續大跌，而柴油價格的跌幅更猛，即時裂解價差每桶跌7至8美元，降至2021年以來新低。芝商所資料顯示，柴油裂解價差處於正向市場結構狀態，即時價格低於遞延合約月份的水平。即使2025年6月和12月的合約價格回升，柴油裂解價差仍處於多年低位。美國汽油價格變動也呈現相似趨勢，凸顯煉油商「白金時代」終結。這些變化或將影響到油價走向，因精煉產品市場疲軟並不僅限於鄰近的合約月份。

商家或轉攻石腦油業務 儘管公路運輸燃料表現疲軟，但煉油廠還有其他業務亮點。石化產品的強勁需求不斷推高石腦油價格，煉油商在採購原油以提高輕質油產品的產量。由於利潤提升，石化品需求反彈，石腦油的漲幅超過其他產品。但需考慮的是，每桶原油中的石腦油產量佔比較小，按全球平均水平計算，典型煉油廠中每桶原油的石腦油產量約佔8%，因此對煉油廠利潤的總體影響較有限。

在全球經濟普遍疲軟下，石油產品需求前景仍充滿挑戰。來自電動車等其他行業的強勁競爭及生物燃料等化石燃料替代品普及也阻礙了需求逐年增長。由於產品需求仍疲軟，石油市場將繼續關注未來數月的汽柴油價格交易活動，以此預測未來價格走向及新的「白金時代」是否會再度來臨。

芝商所