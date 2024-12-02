拍賣消息：油麻地連租約戶218萬推
踏入減息周期，加上放寬收租物業按揭，連租約戶受捧。油麻地住宅以「2字頭」推出拍賣，呎價不足4,300元，單位現分間作套房出租。
環亞物業拍賣本周二將推出約57項物業，包括上述咸美頓街22號高層舊樓業主盤，實用面積約510方呎，連租約開拍價218萬元。該行指，現時分間為3個套房，每個均一房一廳間隔，設開放式廚房及獨立洗手間，並有窗戶；當中兩間已租出，月租共約10,100元；若全數租出，以開價計，租金回報率料逾8厘。
淘大銀主盤開價貶45%
同場推拍紅磡黃埔唐樓地下雙號迷你舖，實用面積約30方呎，連租約開價65萬元，呎價約21,667元。該商舖位於住宅大廈內的電梯大堂旁。
另外，忠誠拍賣本周三推出約32項物業，其中不少為銀主盤，包括牛頭角淘大花園D座低層3室，實用面積約375方呎，原則兩房戶，現改為一個大房，有裝修，開價318萬元，呎價約8,480元。該行指，單位原業主於約兩年前以585萬元買入，因斷供被銀行接收並推出放售，現時開價低約45.6%；較物業估價低約22.4%。
場內拍賣牛池灣居屋嘉峰臺4座低層A室三房銀主單位，未補價第二市場推拍價380萬元，呎價約6,441元。銀行估價約490萬元，開價低約22.4%。原業主於2018年底以約599萬元買入上址，現時拍賣價低約36.6%。
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