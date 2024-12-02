拍賣消息：油麻地連租約戶218萬推

環亞物業拍賣本周二將推出約57項物業，包括上述咸美頓街22號高層舊樓業主盤，實用面積約510方呎，連租約開拍價218萬元。該行指，現時分間為3個套房，每個均一房一廳間隔，設開放式廚房及獨立洗手間，並有窗戶；當中兩間已租出，月租共約10,100元；若全數租出，以開價計，租金回報率料逾8厘。