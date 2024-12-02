二手市況：天賦海灣低估價118萬售 11年蝕兩成

樓價一直倒退，市場連錄多宗持貨約10年仍要蝕讓的買賣個案。大埔白石角天賦海灣1期套三房戶大幅低於估價易手，業主於11年前一手入市，現帳蝕約241.3萬元。

消息稱，該盤19座中層C室，實用面積約933方呎，原業主已離港，減價約25萬元，以約863萬元售出，呎價約9,250元。該單位個別銀行網上估價約981萬元，售價較估價低約118萬元。原業主於2013年以約1,104.3萬元購入，現貶值約21.9%。

藝里坊‧1號傳貶三成破紀錄 至於元朗世宙有持貨約9年的一手貨蝕賣收場。美聯張國成稱，屋苑1座中層H室兩房戶，實用面積約429方呎，以525萬元易手，呎價約12,238元。單位2015年底一手入市，現貶值約59.7萬元。

市區私樓有同類情況。中原林忠煜稱，灣仔愛寶大廈中層B室，以530萬元成交，呎價約16,358元，約12年貶值約80萬元。

近年高位入市的業主賣樓蝕幅更大。西營盤藝里坊‧1號中層D室，市傳以約548萬元售出，呎價約21,158元。若屬實將較6年前一手價貶值逾230萬元，蝕幅約29.6%料為項目最大。

新都城兩年內損手12% 消息指出，何文田ONE HOMANTIN第7座高層A室，以約1,500萬元連車位易手，呎價約18,868元。據悉，原業主於2019年以約2,336.7萬元一手入市，另以約330萬元購入車位，現帳面總計損失約1,166.7萬元，跌幅約43.8%。

二手交投繼續徘徊低位，中原指出，10大屋苑過去兩日錄7宗成交，佔6個屋苑未聞買賣，包括鰂魚涌康怡花園、荔枝角美孚新邨及沙田第一城等。

期內將軍澳新都城錄蝕讓個案，美聯黃少明稱，屋苑3期2座低層D室以598萬易手，呎價約12,723元，原業主持貨不足兩年，帳面損失約87萬元或12.7%。