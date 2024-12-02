產經

樂風擬年底推旺角基隆街盤140伙

周佩賢表示，集團有意涉獵豪宅，積極物色機會增加土地儲備。 周佩賢表示，集團有意涉獵豪宅，積極物色機會增加土地儲備。
周佩賢表示，集團有意涉獵豪宅，積極物色機會增加土地儲備。
新進發展商逐步推進發展藍圖。樂風集團旗下旺角Elize Park，為在港的首個住宅項目的試金石，已售出約65%單位，並將銷售經驗轉戰至同區基隆街項目，涉及約140伙，有機會年底壓軸開售。
預30億增土地儲備
該集團創辦人及主席周佩賢表示，「要有麵粉先至會有麵包」，相信明年是收購地皮的合適時機，基本預留約20億至30億元增加土地儲備。
減息為年內樓市轉捩點之一。周佩賢接受本報訪問時指出，自從美國聯儲局於9月減息後，物業市場流轉明顯加快，加上租金愈升愈高，反映本地住宅的剛性需求依然強勁。真正用家可能因為之前利息高而未買樓，現時「減兩次息真係進入減息周期」，需求帶動下，當新盤庫存進一步消化後，估計明年樓價會有約5%溫和升幅。
回顧今年，集團於年初推出位於洗衣街的Elize Park，採單幢式設計，提供52伙，建築物已拆棚。周佩賢指，項目於上月中取得入伙紙，預期明年第一季交樓。該盤至今賣出34伙，平均成交呎價約24,662元，她直言對銷情滿意，餘貨大多屬高層戶及特色戶型，或會留待現樓階段推售，屆時將會準備連裝修示範戶及清水現樓單位，供準買家參觀。該盤現時最高成交呎價約29,025元，待推的兩伙連天台特色戶傾向招標出售，預料呎價或創項目新高。
集團現時正全力籌備旺角基隆街全新住宅項目，提供約140伙，樓花期長約一年，部署周內啟動宣傳攻勢及公布命名，最快一至兩周內上載樓書。她指，該盤最大賣點為鄰近港鐵站，僅約30秒步程即可到達。項目基座設有商舖，為配合當區文化，地盤圍板設計更別出心裁，透過通花鐵閘及港式招牌等，推廣「容舊立新」的理念。
本港人口持續高齡化，醫療相關商廈的前景獲看高一線。展望明年下半年，樂風集團重頭戲為兩個商業項目，分別位於油麻地南京街及尖沙咀漢口道，預期明年下半年開始推出招租。發展商透露，兩項目為醫療產業特別訂製，建築物的技術要求較高，例如提供無障礙設施，升降機的承載量、鮮風及抽風系統等，更着重於衞生安全的考慮。
估明年豪宅價升一成
該集團躍躍欲試豪宅板塊。周指，會積極於傳統豪宅區物色地盤，包括中、西半山，何文田及九龍塘等地段。由於豪宅供應相對較少，相信明年該類物業的價格升幅會跑贏大市，料有約8至10%升幅。
旺角基隆街項目涉約140伙，樓花期長約一年。旺角基隆街項目涉約140伙，樓花期長約一年。
旺角基隆街項目涉約140伙，樓花期長約一年。
旺角Elize Park累售約34伙，已獲批入伙紙。旺角Elize Park累售約34伙，已獲批入伙紙。
旺角Elize Park累售約34伙，已獲批入伙紙。
樂風集團旗下明年推出的項目資料樂風集團旗下明年推出的項目資料
樂風集團旗下明年推出的項目資料
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