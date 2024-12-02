樂風擬年底推旺角基隆街盤140伙

新進發展商逐步推進發展藍圖。樂風集團旗下旺角Elize Park，為在港的首個住宅項目的試金石，已售出約65%單位，並將銷售經驗轉戰至同區基隆街項目，涉及約140伙，有機會年底壓軸開售。

預30億增土地儲備 該集團創辦人及主席周佩賢表示，「要有麵粉先至會有麵包」，相信明年是收購地皮的合適時機，基本預留約20億至30億元增加土地儲備。

減息為年內樓市轉捩點之一。周佩賢接受本報訪問時指出，自從美國聯儲局於9月減息後，物業市場流轉明顯加快，加上租金愈升愈高，反映本地住宅的剛性需求依然強勁。真正用家可能因為之前利息高而未買樓，現時「減兩次息真係進入減息周期」，需求帶動下，當新盤庫存進一步消化後，估計明年樓價會有約5%溫和升幅。

回顧今年，集團於年初推出位於洗衣街的Elize Park，採單幢式設計，提供52伙，建築物已拆棚。周佩賢指，項目於上月中取得入伙紙，預期明年第一季交樓。該盤至今賣出34伙，平均成交呎價約24,662元，她直言對銷情滿意，餘貨大多屬高層戶及特色戶型，或會留待現樓階段推售，屆時將會準備連裝修示範戶及清水現樓單位，供準買家參觀。該盤現時最高成交呎價約29,025元，待推的兩伙連天台特色戶傾向招標出售，預料呎價或創項目新高。

集團現時正全力籌備旺角基隆街全新住宅項目，提供約140伙，樓花期長約一年，部署周內啟動宣傳攻勢及公布命名，最快一至兩周內上載樓書。她指，該盤最大賣點為鄰近港鐵站，僅約30秒步程即可到達。項目基座設有商舖，為配合當區文化，地盤圍板設計更別出心裁，透過通花鐵閘及港式招牌等，推廣「容舊立新」的理念。

本港人口持續高齡化，醫療相關商廈的前景獲看高一線。展望明年下半年，樂風集團重頭戲為兩個商業項目，分別位於油麻地南京街及尖沙咀漢口道，預期明年下半年開始推出招租。發展商透露，兩項目為醫療產業特別訂製，建築物的技術要求較高，例如提供無障礙設施，升降機的承載量、鮮風及抽風系統等，更着重於衞生安全的考慮。

估明年豪宅價升一成 該集團躍躍欲試豪宅板塊。周指，會積極於傳統豪宅區物色地盤，包括中、西半山，何文田及九龍塘等地段。由於豪宅供應相對較少，相信明年該類物業的價格升幅會跑贏大市，料有約8至10%升幅。

旺角基隆街項目涉約140伙，樓花期長約一年。 旺角Elize Park累售約34伙，已獲批入伙紙。 樂風集團旗下明年推出的項目資料