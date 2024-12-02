新盤成交價量瀉六成
上月不足千伙 101 KINGS ROAD銷量最多
新盤市場於10月消耗大批購買力後，11月交投氣氛明顯減慢，出現價量齊跌格局。據統計，上月一手成交不足一千伙，按月勁瀉超過六成。當中更只有一個項目錄破百宗成交，為宏安地產(01243)北角炮台山101 KINGS ROAD，上月共沽104伙，吸金逾8.5億元。
上月共有5個全新盤開售，當中包括採用招標形式推售的豪宅項目。惟大部分銷情只屬不過不失，相比10月錄約2,950伙的表現強勁，市況明顯被比下去。11月的新盤市場買賣總成交金額逾137億元，較對上一個月逾345億元，大減逾六成。
11月開盤的樓盤中，銷量最高為上述101 KINGS ROAD。踏入12月，該盤於昨日沽出一伙，為29樓H室，實用面積432方呎，兩房梗廚間隔，成交價1,036.7萬元，呎價約23,998元，全盤累沽105伙。
滙都II兩日沽28單位
此外，同於上月推售的泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，項目於過去周六作次輪銷售，單日賣出23伙，開售9日累售91伙。
該集團執行董事關堡林表示，連同昨日售出5個單位，過去周末兩日共售出28伙。昨日成交包括6座7樓B03室，實用面積441方呎，售價為459.3萬元，呎價約10,415元。他續稱，滙都II截至昨日累售96伙，套現逾4億元。連同滙都I共售出約511伙，涉額逾25億元。
單計過去周六、日，市場錄逾60宗一手成交，按周減少超過六成，佔近半數成交來自上述滙都項目。其他樓盤交投並不活躍，九龍建業(00034)將軍澳海茵莊園兩日8宗買賣已相對較多，該盤昨沽出4伙一房戶，單日套現近2,300萬元。
皇都戲院項目今命名
會德豐地產旗下啟德跑道區合作項目DOUBLE COAST I，昨日沽出5座2樓B室，單位實用面積436方呎，為兩房開放式廚房戶型，售價860.7萬元，呎價約19,741元。
踏入今年最後一個月，發展商未打算收爐，全新盤繼續排隊登場。新世界發展(00017)北角舊皇都戲院重建項目於今日命名，屬於首次由私人發展商保育的一級歷史戲院建築。
發展商曾透露，項目第一期提供約400伙，涵蓋一房至四房戶，預計關鍵日期為2026年。
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