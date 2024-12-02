上月共有5個全新盤開售，當中包括採用招標形式推售的豪宅項目。惟大部分銷情只屬不過不失，相比10月錄約2,950伙的表現強勁，市況明顯被比下去。11月的新盤市場買賣總成交金額逾137億元，較對上一個月逾345億元，大減逾六成。