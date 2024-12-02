簡訊一覽
●在11月的最後交易日，共6家公司首次遞交或重新向聯交所申請上市。當中包括循章規則18C章遞交上市申請的特專科技公司北京五一視界數字孿生科技；深圳市越疆科技昨上載聆訊後資料集，意味通過上市聆訊。
●內媒統計，11月A股市場有11間公司首次公開發行（IPO），創今年2月來新高，其中北交所佔6間。同月有26間公司向香港交易所(00388)遞表申請上市，為今年最多，當中又以來自生物醫藥和自動駕駛領域的公司較多。
●百勝中國(09987)於上周五在紐約交易所回購51,965股，回購價介乎46.23至46.61美元，涉資241.25萬美元。
●宏安集團(01222)於11月30日解除九龍彩福邨第三期地下的街市餘下租約，並向業主支付445.2萬元代價。原因是營運該街市表現一直未達預期，導致經營成本不可持續且租金高昂。
●華新水泥(06655)公布，兩間全資子企擬以合共8.38億美元，向控股股東豪瑞的子企，收購尼日利亞證券交易所上市公司Lafarge Africa PLC的83.81%股權，該企主要從事建材產品的生產及銷售。
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