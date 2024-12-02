住屋以外月均使近6400元

加拿大生活開支不斷上漲，亦令其成為世界上退休生活成本最高的國家之一，故無論是加國人還是想在加國安享晚年的新移民，都應及早做好理財規劃，未雨綢繆。

據按揭及房貸分析網站Sambla的研究，其分析全球100個國家在住屋以外的每月生活成本，然後將每個國家的國民平均預期壽命減以退休年齡，得出退休生活的平均年期，再配合平均生活成本計算，得出可以支持退休生活的「老本」。

退休料需177萬 以加拿大為例，未計住屋費用，加拿大人平均生活成本約為每月645英鎊（約6,392港元）。目前當地人的平均退休年齡為60歲，平均預期壽命為83歲，所以平均要儲備足以支持23年退休生活的金錢，亦即大約17.8萬英鎊（約177萬港元）的儲備才能退休，居全球第6位。

當然，相比高踞榜首的瑞士仍有一段距離，瑞士人平均生活成本約為每月1,040英鎊（約10,307港元），儘管延遲至平均64.5歲才退休，但仍要儲備約24.8萬英鎊（約246萬港元）的金額以應付平均19.9年的退休生活。

至於按退休生活儲備排行第2至第5名的國家，依次為摩納哥、卡塔爾、新加坡、列支敦士登。當中新加坡每月平均生活成本811英鎊（約8,037港元），21.3年退休生活需要20.7萬英鎊（約205萬港元）儲備。