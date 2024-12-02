港人留意 「救生艇計劃」配額降

近幾年不少香港人使用的「救生艇計劃」，即在加拿大就讀指定文憑或以上學歷的課程畢業後，或新近畢業生到加國工作一段時間後可以申請永居的計劃，屬於「人道及體恤等類別」，名額目標由2025年的10,000人，下跌至2026年的6,900人，2027年進一步下跌至4,300人。除香港之外，此類移民還包括加拿大政府因應烏克蘭和蘇丹局勢而推出的政策，亦即該配額要與烏克蘭及蘇丹移民競爭。

加拿大移民部指，今年1月至7月底，透過人道及體恤類別提交永久居民申請的港人數字持續增加，已達到9,345人，處理獲批時間由4月時的6個半月，增加至7月時的11個月。移民部指，如果港人在今年內入紙申請永久居民，但到12月底仍未獲批，就會計入2025年的配額內。換言之，積壓的申請愈多，之後3年實際可使用的新申請配額就會愈少。

畢業工作簽證未必批 「救生艇計劃」將於2026年8月截止，在此之前遞交申請的人士，亦有資格獲得過渡期工作許可，留在加國工作直至申請有結果。然而，仍未赴加的香港人可能因為批出工作許可的問題而受影響。有加拿大移民顧問指，趕搭「尾班車」以讀書途徑移民的港人，其畢業工作簽證不一定會獲得批准，而透過工作簽證、申請永久居民身份的競爭會愈來愈大，等候時間亦會變得漫長。

有港人組織擔心，加拿大削減移民是大趨勢，最終可能會導致「救生艇計劃」提早完結，亦有人認為透過工作簽證申請永久居民身份的競爭會更大，等待時間變長而令成本增加。

另當地商界批評政府的做法，認為削減移民配額會損害僱主填補勞工短缺的能力，成千上萬的企業將受勞動力的大幅減少所影響。