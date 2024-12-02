向世界「錢」進：加拿大平民憤 急減外來移民

明年劈兩成再逐步下調 擬2027僅收36.5萬人 移民熱門地之一的加拿大近日宣布收緊移民目標，包括削減移民配額和臨時居民數量，藉以應對該國人口快速增長帶來的住屋供不應求和生活成本上漲問題。在2021年推出、吸引香港人移加的「救生艇計劃」的配額亦有所調整。

住屋生活成本升添壓 為帶動經濟在新冠疫情後盡快復甦，加國政府近年把移民目標提高至每年接收50萬人，以期彌補加拿大勞動力短缺並促進經濟發展。不過，移民人數大增之際，亦逐步對加拿大住屋供求、生活成本、基礎設施等多方面帶來壓力，使政府受到多方批評。

因此，加拿大政府早前宣布，未來幾年將大幅減少新移民的接收量，移民配額在2025年減少超過10.5萬人，由原定的50萬人減少逾兩成至39.5萬人；2026年減少至38萬人；並在2027年進一步減少至36.5萬人。

加拿大總理杜魯多表示，政府在疫情後沒有很好地平衡勞動力需求與人口增長，新的移民計劃連同其他措施將幫助移民系統更高效運作，緩解當前的社會壓力。

當中，減幅最大的是「經濟」類別，包括透過快速移民計劃和省提名等取得永久居留權的方法，會由2025年的約23.2萬名新移民名額目標，減少至2027年的約22.5萬名目標。家庭團聚配額將會由2025年的9.45萬個名額目標，減至2027年的8.1萬個名額目標。「難民和受保護人員」類別亦會由2025年的約5.83萬個名額目標，減少至2027年的約5.43萬個。

按照官方的預測，減少移民接收目標將讓該國整體人口在2025年和2026年輕微下降0.2%，到2027年恢復到0.8%的增長。相關預測考慮了在未來3年內，將臨時居民數量減少至總人口5%帶來的影響，以及自然人口損失等其他因素的影響。

加拿大的人口在2024年4月達到4,100萬人，而新移民佔該年度人口增長的98%。大部分增長由臨時居民推動，其中60%是通過臨時工作和學習簽證進入的外籍人士。

政府指，隨着加拿大在疫情後重新開放，企業在復甦期對勞工的需求超過了供應，政府需要採取措施吸引海外人才到加拿大學習和工作，並讓他們盡快融入，因移民對加國經濟的成功和增長至關重要。然而，隨着加國人口快速增加，市民目前面臨愈來愈大的住房和生活負擔壓力，所以政府也必須相應地調整政策，解決加拿大不斷變化的社會需求。這源於市場普遍認為，新移民和暫居人口的增長是推高樓價及物價的一大因素。

臨時居民人數首設限 因此，加拿大首次為臨時居民人數設立上限，2025年和2026年新批出的入境許可將分別是67.3萬和51.6萬，佔總人口的比例由今年中的7.2%降至5%；當中每年約30.6萬是留學許可，其餘是工作許可。政府期望這項新措施能夠整體地控制移民人口，主要原因是許多臨時居民將在簽證到期後離境，或成為永久居民。

減少臨時居民的措施包括限制國際學生數量、收緊外國臨時工人的資格審核。政府預期這些政策既可減少臨時人口規模，亦可確保引進的是具質素的移民人才；同時預期新政策將有助於緩解住房短缺問題，估計到2027年，減少的移民數量將使住屋需求下降67萬間。

政府表示，新政策平衡了經濟需求與社會壓力，將確保加拿大在控制人口增長的同時，仍能引進年輕、熟練的勞動力，並減輕居住、醫療和社會服務的壓力。官方預計，未來40%的永久居留權名額將由臨時居民獲得，而他們普遍較少對住屋、醫療保健和社會服務提出額外的要求。

儘管移民配額減少，但官方強調仍將優先支持經濟增長領域，尤其是醫療保健和技工類的移民。根據計劃，到2027年，經濟類永久居民將佔總移民接收人數的61.7%。