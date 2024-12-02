南韓出口額增長14個月低

南韓產業通商資源部公布，11月南韓出口額按年增長1.4%，為563.5億美元（約4,395億港元），是連續14個月保持增長趨勢。然而，上月出口增長卻連續第4個月放緩，增幅亦是14個月來最低，並低於經濟學家預期的中位數升2.8%，有別於中國近期出口因特朗普潛在關稅而顯著增長的走向，或預示國際對南韓產品需求下降。

汽車輸出額減13% 按出口目的地看，韓對華出口額上月為113億美元，按年減少0.6%，結束連續8個月的增長。對美出口額為104億美元，也減少5.1%，是自去年7月以來首次下降；對歐盟出口增長0.9%。

以產品類別看，半導體出口按年增30.8%，為125億美元，創歷年同期新高，是連續13個月保持增長趨勢。惟汽車出口額減少13.6%至為56億美元，為2020年6月以來的最大降幅，原因是主要汽車零件製造商罷工，以及惡劣天氣導致的發貨延遲。

上月南韓進口額下降2.4%，至507.4億美元，扭轉10月的1.7%升勢，遜於市場預期的增長0.4%，也是5個月來首次下降。11月的貿易順差為56.1億美元，高於10月的31.5億美元。

不過，南韓貿易協會會長尹鎮植上周公開表示，該國今年全年出口額預計將較去年增加8.4%，可望達6,850億美元，或再創歷史新高紀錄，排全球第6。相較第5名日本的預計出口金額7,000億美元，僅落後150億美元。言下之意，未來南韓出口的規模幾乎達到，甚至有超越日本水平之勢。