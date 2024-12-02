滙控傳開始物色下任主席

時隔7年，杜嘉祺在任內已經歷滙控多次轉換行政總裁（CEO）舵手，包括2019年離任的范寧、今年正式退休的祈耀年及新上任的艾橋智。

多名高管變動下月生效 外媒引述消息報道，滙控將考慮從現有非執行董事或外部人士中物色新主席，並委任MWM Consulting等獵頭公司協助進行。上月杜嘉祺曾會晤中國國務院領導官員，又指滙控看好中國經濟和金融市場發展前景，將持續擴大在華投資，為中英互利合作貢獻更多務實成果。

上周滙控亦公布多項高級管理層人員變動，均將於明年1月起生效。當中，Richard Blackburn被委任為集團臨時首席風險與合規官，並將成為集團新設的營運委員會一員。Celine Herweijer因尋求新的發展機會，已決定辭去集團永續發展主管職務，現任全球銀行業務主管Julian Wentzel會暫時接手職務，向集團財務總監郭珮瑛匯報。

經內部招聘流程，Selim Kervanci則獲任命為中東地區行政總裁，須待監管機構批准，將向滙豐亞太區聯席行政總裁廖宜建及Surendra Rosha報告。