領展翻新秀茂坪商場樓層 回報料19.9%

增食肆 餐飲租金俏 她表示，領展在區內其實亦有寶達商場和曉麗商場服務居民，但該兩商場規模都較細，售賣基本生活必需品為主。這使擁有15萬方呎的秀茂坪商場成為區內樞紐，憑逾80間零售商舖和食肆，以及鮮活街市來吸引居民來消費。

領展亦於2022年8月中標秀茂坪附近的安達臣商業項目，現時正在興建商場中。安達臣項目將與運輸交匯處、政府將興建的有蓋行人天橋和電梯相連，並連接秀茂坪商場及區內其他住宅群。

事實上，秀茂坪商場在領展轄下已經歷第二次翻新。對上一次是2016年，其時資本開支為5,900萬元，當時主要是翻新商場外牆及主要出入口、改善商場內部環境的設計等。本次翻新3樓連室外地方之前，公司向區內居民做了意見調查，得到的答案是普遍希望增加餐廳食肆數目，故公司將原本的醫務所安置在其他地方，該區域則改為餐飲區，提供輕食店等。羅欣琪未有預計翻新後，對續租租金及有多少租客續租時願意留下的影響，但就表示：「餐飲租金係OK嘅，所以令到個ROI可以有19.9%。」

日均客流升逾兩成 截至今年7月，秀茂坪商場餐飲商戶所佔內部樓面面積，較資產提升前（2022年4月）增加6.9%。此外，據領展香港項目及工程董事總經理黃漢強介紹，翻新工程亦有效吸引更多人流到秀茂坪商場3樓。以今年9月為例，於工作日該樓層的日均客流較工程前上升21%，星期六、日及公眾假期升10.3%。