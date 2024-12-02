釋放數據資產潛力助推動經濟

為促進本港數字經濟發展，香港金管局兩年前推出的「商業數據通」預計明年與土地註冊處系統連接，協助銀行善用數據優化服務，包括個人和企業的按揭、貸款批核流程，致同（香港）會計師事務所諮詢合夥人潘宏烽表示，數據是新的經濟發展動力，香港具備獨特優勢來釋放數據資產潛力。

致同估2030商機7.5萬億 致同上月發布有關數據資產新發展的洞察報告顯示，在政策的推動下，數據資產規模顯著增長，其中，金融和科技行業引領數據價值釋放的浪潮。中國的數據產業在安全、應用和基礎設施建設等領域具有巨大的增長潛力，其市場規模已從2020年的約一萬億元（人民幣‧下同）擴展至去年的兩萬億元，年均增長率達25%，預計未來該行業將保持增長趨勢，且年增長率將高於20%，整體行業總值在2030年將升至7.5萬億元。

數據資產交易方面，近年亦見快速增長。據報告，截至今年3月底，內地已設立49家數據交易所。去年貴陽大數據交易所和深圳數據交易所的交易量分別達到20億元和50億元，按年增長超過400%及300%，凸顯數據交易所在數據資產變現中發揮愈來愈大的作用，並反映各行業對數據驅動型洞察的需求日益增長。未來5年，預計到2029年中國的數據交易市場規模將超過4,400億元。

籲搶先確立全球領導地位 香港正積極把握數據資產蓬勃發展的趨勢，潘宏烽認為，憑藉專業服務和人才儲備，本港可以推動數據資產的發展和交易，在促進增長的同時，推動大灣區內的數據流通，以賦能各行各業的創新。未來香港將致力於建立強大的數據生態系統，並確立其在數據驅動型經濟中的全球領導地位。

無獨有偶，今年在浙江烏鎮舉行的世界互聯網大會的主題，涉及攜手構建網絡空間命運共同體，提到的實踐路徑包括加速全球網絡基礎建設，促進互聯互通；推動數字經濟創新發展，促進共同繁榮。具體方法主要是有效利用多邊開發銀行等機制，增加資金投入、技術支援和保障，擴大各方參與，提高互聯互通水平。

探索建立創業投資合作機制上，可望打造開放互利的共同市場，實現生產要素有序流動、資源高效配置、市場深度整合。在全球範圍內促進普惠式發展，提升廣大發展中國家及不發達國家網絡發展能力，打破資訊壁壘，共享網絡發展成果。