全球富裕家庭重視稅收及政治穩定

全球財富盛宴下大量暗湧及交替調整，富裕家族冀為財富打造「避風港」免受不確定性的衝擊。瑞士寶盛與瑞士羅兵咸永道合作發布的2024年《瑞士寶盛家族晴雨表》顯示，全球富裕家族的關注點主要聚焦於家族財富的保值和增值、財富跨代傳承和繼任規劃。

今年的調查涵蓋了來自歐洲、亞洲、中東和拉丁美洲的1,800多名內部和外部專家，結果反映全球富裕家族正急於為財富撐起保護傘，以實現財富的代代相傳。財富擁有者優先考慮財富傳承、稅收、政治穩定性、財富增長和家族治理。尤其是要應對目前不確定的全球環境，需要具有韌性和結構化的長遠視野，以確保財富的保值和增值。

亞洲市場關注對抗通脹 政治穩定性今年首次躋身社會相關話題的前3之列，並成為亞洲、中東和拉丁美洲的主要關注點，這反映出全球富裕家族普遍擔心民族主義、政治兩極化和經濟結構分化等問題的影響。日益分裂的全球經濟正在重塑不同司法管轄區之間的互動關係，並對資產配置產生更深遠的影響。面對外部不穩或風險時，富裕家族可能尋求專業顧問的指導，以增強其財富管理策略的韌性。

社會相關話題方面，稅收從去年的第二位躍升至今年的首位。稅收是歐洲、亞洲和拉丁美洲受訪家族最關注的話題，在中東地區位居第二，這結果顯示出其在全球範圍內的重要程度。近期，多個主要經濟體的政治緊張局勢和政府更迭頻發，意味着稅收變化和監管，可能繼續在未來一段時間內成為富裕家族考慮的重中之重。

在亞洲市場，政治穩定性仍是首要話題，而對抗通脹也成為投資相關重要關注點。其餘兩大投資相關話題分別是地緣政治多元化，及所有資產合併報告。在全球看重所有資產合併報告的有兩個地區，亞洲就是其中之一。

新加坡經濟穩成首選地 瑞士寶盛認為，對於有意設立家族辦公室的超高淨值人士而言，香港是一個極具吸引力的地點。因香港擁有完善的家族辦公室配套，並且是成熟的金融中心，具備多元化的投資機會。不過，新加坡在亞洲的戰略位置、經濟穩定性和完善的稅收制度，使其成為富裕家族的首選落腳點。該國擁有完善的金融業和法律保障，可滿足複雜的財富管理需求。新加坡的家族辦公室愈來愈受歡迎，過去幾年已有數百家家族辦公室落地於此。