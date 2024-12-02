港家辦發展望政策助攻

會計界憧憬納入投資移民金額 可中長期分散風險 自香港投資管理公司（港投公司）公布，就「新資本投資者入境計劃」（CIES，俗稱投資移民）下交由其成立及管理的「投資組合」具體運作細則，業界進一步憧憬申請人在港設立的家族辦公室將獲「開綠燈」，可望申請納入CIES合資格投資金額。澳洲會計師公會大中華區分會會長葉耘開（Cliff）預計，在港府多重政策推行下，將有更多家族辦公室落戶香港，為處於增長期的行業注入強勁動力。

臨近年底，港府雖下調今年經濟增長預測，但國際金融領袖投資峰會搶盡全城焦點，又預告明年盛事「多籮籮」，明顯為振興明年經濟打下強心針。不過，美國總統大選結果一出，得提防當選的特朗普，會否手起刀落實施此前豪言的強美元、高關稅政策，旋風式打亂本港經濟回升步伐，甚至令原本打算落戶香港設家辦的外資卻步。惟葉耘開淡定表示，香港中長期經濟前景仍可看好，而且成立家辦屬於中長線的布局，與其他地區相比，香港市場的投資機會多、具備不同的分散風險方式，對投資者來講，仍存在一定吸引力。

中東星洲趨着重分散投資 面對外圍短期市況波動，葉耘開所屬的家辦傾向穩陣至上，或會減少投資股票。但他補充，其他家辦會有不同考量，即使全球環境不穩，也要及時分散投資，例如中東資金可能考慮在港設立家辦，歐美家辦轉向亞洲市場投資，也屬分散風險的一種。

他透露，近期與中東及新加坡等地區家辦同業交流，不難發現投資者愈趨重視分散資金風險，對於多地包括在港設立家辦而言，實際上已不存在衝突。

他續指，簡單從金管局數據可見到，港元廣義貨幣供應量（港元M3）企穩高位幾乎不變，反映資金繼續匯聚香港，目前本地息口較高，留守定存的資金流仍較多，導致流向實體經濟的資金可能有限，經濟數據才未反映到復甦的一面。他認為「香港仍是一個有錢之地，只是仍放在口袋。」

稅制法制優勢如定海神針 何解對中長期的經濟信心如此有底氣，歸根究柢在於本港兩大優勢猶如定海神針——稅制及法制。「賺到錢，稅制低，才可累積財富；法制健全亦重要，因大多數人在投資前最常問是否穩陣，香港法制就充分證明這一點。」近年行業景氣好轉，除了港府推行政策加快香港家辦的發展，令坊間更易認識行業，疫後復常亦有利業界交流。同時，家辦之間合作機會亦變相提高。他認為，只要一直發揮香港在稅制及法制等方面優勢，吸引更多外資只是遲早的問題而已。

近年成立家辦在亞洲蔚然成風，香港於家辦領域的下一個重大契機可能即將出現，因港府在10月的施政報告，提及優化CIES，包括明年3月起，透過申請人全資擁有的合資格私人公司的投資可計入合資格投資金額內，相關細節還有待投資推廣署稍後公布。惟業界對符合特定條件的家族辦公室，可申請計入CIES的合資格投資金額充滿期待。

他直言，「如果家辦屬CIES被認可的投資，對在港成立家辦的長遠發展有正面積極影響。」一來行業本身處於增長期，本港作為金融中心，早年已培養出香港本土的家辦，在政策推行加上官員四出推廣下，不少外資對於在港設立家辦已蠢蠢欲動；二來協助家辦的專業人才陸續增加，自然吸引高淨值人士在港投資，因此他亦希望快將成事。

助中外高淨值客開拓市場 不得不提的是，本港背靠大灣區的優勢，在港設立家辦對進軍中外市場，往往被視為最適合的起點。例如部分高淨值人士打算在大灣區以至內地更多城市大展拳腳的話，若順道藉參與CIES取得港人身份，對拓展業務涉獵內地市場自然百利而無一害；反過來看，在大灣區做開生意，計劃順應國策「走出去」打天下，取得港人身份同樣可增添勝算。

葉耘開認為，中長遠香港經濟前景仍可看好。 香港貨幣供應量M3變化