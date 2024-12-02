中國電動車歐洲市佔降至8.2％
中國車廠試圖打入歐洲市場的戰略遇挫，受到關稅及歐盟貿易政策帶來的不利氣氛影響，Dataforce的統計發現中國電動車在歐洲的市佔率於10月降至8.2%，較9月少0.3個百分點，亦是連續4個月低於去年同期。話雖如此，最新公布的中國車企銷售數據其實不差，甚至延續增長勢頭。
比亞迪上月賣車飆67%
作為中國電動車龍頭的比亞迪股份(01211)宣布，11月新能源汽車銷量為50.68萬輛，按年增67.86%；其中純電動車銷量按年增長16.4%至19.8萬輛。值得留意的是，比亞迪上月海外銷售的新能源乘用車共30,977輛（包括28,141輛為出口車），與去年同月30,629輛相比，僅僅多1.13%，從側面反映中國電動車「出海」之路似乎並不暢順。
長汽銷量增速遜同業
另外，傳統燃油車大廠長城汽車(02333)公布，11月銷量為12.73萬輛，按年增加3.7%，增速遠遜於一眾新能源車大廠。今年首11個月，長汽累計銷量為109.8萬輛，按年跌1.81%。
不過，傳統車廠中也有高速增長的例子，比如吉利汽車(00175)上月銷量按年增26.97%，達到25.01萬輛；今年累計銷量增長30.92%至196.65萬輛。這要歸功於轉型迅速，其於11月銷量中，有91,333輛為純電動車、31,120輛為插電式混動車，合計佔整體銷量48.95%。照這樣的趨勢下去，吉汽不久的將來料可轉型為新能源車公司。
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