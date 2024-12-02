中國電動車歐洲市佔降至8.2％

中國車廠試圖打入歐洲市場的戰略遇挫，受到關稅及歐盟貿易政策帶來的不利氣氛影響，Dataforce的統計發現中國電動車在歐洲的市佔率於10月降至8.2%，較9月少0.3個百分點，亦是連續4個月低於去年同期。話雖如此，最新公布的中國車企銷售數據其實不差，甚至延續增長勢頭。