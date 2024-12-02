內地新盤價按月升 深圳二手樓反彈

內地樓市回穩信號在11月增強，中指研究院報告指，11月百城二手住宅平均價格為每方米約1.42萬元（人民幣‧下同），雖然按月跌0.57%，但跌幅較10月收窄0.03個百分點，且包括深圳在內共4個城市的二手樓價格按月止跌轉漲，打破百城連續7個月全跌的危局，深圳轉升0.21%，結束歷時18個月的跌浪。同時，一手住宅平均價格達1.65萬元，按月升0.36%，比10月的0.29%升幅擴大。

30城上月一手交投年內最多 業界一直質疑救樓市新政只帶來「量升價跌」現象，但11月漸見改善。上月百城二手樓價格按月下跌城市數量縮至96個，百城一手樓按月下跌城市數量亦較10月少3個，僅錄40個。惟按年計，百城二手及一手樓價格在11月分別挫7.29%及升2.4%，前者比10月的7.27%跌幅略擴0.2個百分點，後者則較10月的2.08%升幅加速增長。

中指院認為，9月底連串新政效果持續性強於以往。從交投來看，重點城市新樓及二手樓成交在9月底以來表現活躍，樓市出現階段性回穩。例如30個重點城市新樓銷售面積按月增12.4%，按年更急增20.6%。20個重點城市二手房成交套數按月升11.7%，按年同樣急增26.3%。其中，深圳新樓、二手樓成交按年均見翻倍增長。

上海房屋管理局數據顯示，11月上海二手樓總成交27,050萬套，為年內單月最多，單在11月30日就成交1,227套，為上月單日最高。

克而瑞研究中心數據也顯示，11月30個重點城市新樓成交達年內新高，按年增20%；首11月累跌26%，降幅較首10個月收窄3.91個百分點。12月恰逢房企業績衝刺季，供應料續回升，不排除部分房企進行年底促銷，預計整體成交可望回升。

百強房企的上月銷售成績方面，中指院指，百大房企銷售總額在首11月錄逾3.85萬億元，按年降32.9%，惟跌幅較10月縮窄1.8個百分點。單計11月，按年及按月各減9.46%及18.62%。

從操盤金額來看，克而瑞數據指，11月百強房企實現金額約3,633.5億元，按月轉跌16.6%，但較9月仍增44.3%；按年亦轉跌6.9%，惟跌幅低於往年同期。首11個月累計約3.43萬億元，按年降30.7%。