華製造業續擴 出廠價降損利潤

中國製造業的採購活動加快擴張步伐，11月的行業採購經理指數（PMI）為50.3，按月升0.2個百分點，為4月後高位，且連續兩個月處於盛衰分界線50以上的擴張水平。分析指出，內地增量政策刺激企業供需皆有回升，呈現經濟底部復甦的迹象更明顯，但出廠及主要原材料購進價格雙雙回落，不利企業利潤修復。

建築業商務活動罕收縮 外界亦留意到，製造業價格偏弱問題加劇。11月出廠價格指數、原材料購進價格指數分別錄47.7和49.8，按月各跌2.2個百分點和3.6個百分點。銀河證券指，價格雙降尤其是出廠價格下行，意味企業還在「內捲」，通過價格獲取更多訂單，或因企業對內需的復甦持續度保持謹慎態度，因此在需求回升下，選擇以價換量爭取盡可能多的訂單。

同月非製造業PMI按月跌0.2個百分點，險守50水平。當局認為，受十一假期效應消退等影響，與居民出遊消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數有不同程度回落。但從市場預期來看，業務活動預期指數為57.3，按月仍升1.1個百分點，為近5個月來高位。一升一跌下，綜合PMI按月持平至50.8。

令人擔憂的是，受天氣轉冷戶外施工逐漸進入淡季等因素影響，11月的建築業生產活動續放緩，商務活動指數為49.7，按月急降0.7個百分點，歷史罕見陷入收縮區間。業界預測，隨着專項債發行規模續擴大，與財政資金下達速度加快，基建投資有望加快形成較大規模的實物工作量。