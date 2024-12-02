華製造業續擴 出廠價降損利潤
中國製造業的採購活動加快擴張步伐，11月的行業採購經理指數（PMI）為50.3，按月升0.2個百分點，為4月後高位，且連續兩個月處於盛衰分界線50以上的擴張水平。分析指出，內地增量政策刺激企業供需皆有回升，呈現經濟底部復甦的迹象更明顯，但出廠及主要原材料購進價格雙雙回落，不利企業利潤修復。
供需回升的情況下，製造業PMI連升3個月。國家統計局服務業調查中心資深統計家趙慶河指，生產指數和新訂單指數分別達52.4及50.8，按月升0.4個百分點和0.8個百分點，後者更是5月來首次升至擴張區間，顯示製造業市場活躍度增強。近期企業採購活動加快，帶動採購量指數升至51，亦為7個月來首次重上擴張50以上，加上新出口訂單按月升0.8個百分點至48.1，券商光大證券(06178)指，整體顯示內外需好轉，而製造業生產意願亦持續回暖。
不過，新出口訂單仍未脫離50以下的收縮區間。中國銀河證券(06881)提醒，因面對美國候任總統特朗普的貿易政策不確定性影響，出口訂單提升可能是由於出口商提前部署所造成。
建築業商務活動罕收縮
外界亦留意到，製造業價格偏弱問題加劇。11月出廠價格指數、原材料購進價格指數分別錄47.7和49.8，按月各跌2.2個百分點和3.6個百分點。銀河證券指，價格雙降尤其是出廠價格下行，意味企業還在「內捲」，通過價格獲取更多訂單，或因企業對內需的復甦持續度保持謹慎態度，因此在需求回升下，選擇以價換量爭取盡可能多的訂單。
同月非製造業PMI按月跌0.2個百分點，險守50水平。當局認為，受十一假期效應消退等影響，與居民出遊消費相關的零售、住宿、餐飲等行業商務活動指數有不同程度回落。但從市場預期來看，業務活動預期指數為57.3，按月仍升1.1個百分點，為近5個月來高位。一升一跌下，綜合PMI按月持平至50.8。
令人擔憂的是，受天氣轉冷戶外施工逐漸進入淡季等因素影響，11月的建築業生產活動續放緩，商務活動指數為49.7，按月急降0.7個百分點，歷史罕見陷入收縮區間。業界預測，隨着專項債發行規模續擴大，與財政資金下達速度加快，基建投資有望加快形成較大規模的實物工作量。
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