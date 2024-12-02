美「黑五」零售報捷 網購額估飆14%

美國年度最大促銷節日「黑色星期五」（11月29日）反應不俗，根據Mastercard的初步分析數據，撇除汽車後整體零售額按年增長3.4%，其中網購零售按年大增14.6%；而實體店銷售則按年輕微增長0.7%。該數據並未進行通脹調整，某程度上反映消費者依然願意在假日消費，只不過更偏好於有較大折扣的網上消費，而非光顧實體店。

上月失業率恐再升 儘管美國消費增長勢頭仍然良好，但近來一些零售企業的業績反映出，美國人的消費偏好有明顯轉變，更重視性價比，這一點也許是受到長期高利率環境對需求壓抑所影響。踏入12月，近期市場對於本月減息的預期略為升溫，但在關鍵經濟數據出爐之前，聯儲局的立場依然搖擺不定，難以捉摸。

本周五公布的11月美國官方就業市場數據將是其中一項關鍵指標，市場估計11月非農就業職位將增長20萬個，不過失業率將較10月時再升0.1個百分點，達到4.2%。富國銀行預測，10月期間颶風吹襲美國東南部地區引發的就業衝擊，於11月會逐漸回復正常，而10月的數字亦可能會因為先前的統計問題而得到修正。

無論如何，隨着美股季度業績期已步入尾聲，市場的焦點必然會回到經濟層面上。本周壓軸放榜的大型美股不多，有專注客戶關係管理軟件的道指藍籌股Salesforce，以及著名運動用品品牌Lululemon。另外，多位聯儲局官員將在不同場合發表演說，主席鮑威爾亦將於香港時間周四凌晨一場活動中接受訪問，料談及貨幣政策相關話題。

本周環球財金焦點