日央行：加息時機臨近 Yen價或轉強

美國總統當選人特朗普頻頻預告關稅隨時「大暴走」，加上日本央行行長植田和男直接「出口術」，為日本加息臨近的預期「火上加油」，外匯市場近日顯著波動。展望今年最後一個月，除了「狂人」出其不意的言論外，焦點離不開美國聯儲局和日本央行的議息會議。

獨立外匯商品分析師盧楚仁預期，聯儲局在12月的議息會議有機會按兵不動，因美國經濟強勁，而且今趟減息周期已累計減息0.75厘，所以目前來說應沒有迫切減息壓力。另一邊廂，日本央行有機會加息，但機會率或只有50%。若日本加息，有機會令圓匯稍為回升，但因聯儲局未必減息，故此應該不會出現大規模拆倉繼而影響股市走勢。

澳元短期料闖0.66美元 植田和男沒有明確表示支持12月加息，但認為日本經濟及通脹朝着央行預測的趨勢發展，下次加息時機正在臨近。受此影響，日圓兌每美元上周六再度升穿150的關鍵位，但他補充，將密切關注國內工資趨勢，尤其是明年春季的薪資談判，以至美國的政策及經濟狀況。

盧楚仁續料，在12月圓匯可稍為看好，日圓波幅區間在145至156；美匯指數亦會保持強勢，料波幅在106至110水平。

上古國際集團董事梁彥穎則表示，從特朗普競選時提倡的經濟策略及公布的班底可看到，美國通脹可能會進一步上升。由於美日息差預期未有太大變動，因此他認為，掀起新一輪日圓拆倉潮機會不大。在預期市場觀望氣氛濃厚下，圓匯大致會在150至158之間橫行。

其他外幣方面，梁氏指澳洲倚重中國經濟，澳元兌美元暫在0.645水平有支持，短期有機會彈上0.66，但中期仍有機會尋底。

人民幣金價勢續受壓 至於人民幣，盧楚仁表示，在特朗普回歸概念下，人民幣整體仍有下行空間，因市場認為中央有機會加大人民幣的波動性，來應對未來特朗普進一步加徵關稅帶來的負面影響，離岸人民幣兌每美元本月或會在7.2至7.4之間上落。

因環球經濟狀況每況愈下，對原油需求持續疲弱會拖累油價，盧氏預期國際油價將續受壓，料紐約期油12月在每桶63至73美元之間上落。因應美匯強勢，黃金同樣續受壓，估計12月現貨金在每安士2,470至2,700美元之間波動。

俄羅斯貨幣盧布上周出現恐慌性拋售，該國央行表明今年底前將暫停購買外幣，市場關注俄國可能在海外市場沽售黃金儲備、套取美元以穩定匯市。