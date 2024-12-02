港股憂「特」襲 12月看淡

專家：基金粉飾櫥窗難 望守穩18500關 港股眨眼已來到12月的全年收爐之月，正所謂「十個牛皮九個淡」，隨着美國候任總統特朗普上月底宣布將於明年初上任，並擬向中國所有商品額外徵收10%關稅，又誓言捍衞美元地位等，港股正在提前消化「特朗普2.0」的衝擊，抵銷內地穩經濟的政策效應。綜合專家意見指，大市在今個月出現「粉飾櫥窗」機會不大，原因是悶市下基金經理準備放假收爐，目前關注恒指能否守穩18,500點附近，之後再作部署。

每年一度的中央經濟工作會議（又稱中經會）應於今個月召開，為明年經濟工作定調，並制訂經濟增長目標。

忌沾醫藥晶片板塊 不過，信誠證券聯席董事張智威認為，市場對會議憧憬已經不大，原因是打從9月底包括中國人民銀行在內的「財金部門三巨頭」舉行發布會後，恒指升穿23,000點就無以為繼，一直處於反覆沉底格局。他預料，恒指於年底只會橫行，大前提是希望守得住100天線（即18,832點）。

隨着中美貿易戰2.0即將開打第一槍，他表示要提防未來美國出手愈加狠辣，所以散戶不宜沾手醫藥、晶片、互聯網等「高危制裁板塊」，集中留意高息股，避開貿戰議題。

聖誕鐘買滙豐 上望$74 花旗最新發表報告指，12月舉行的中經會或暗示明年維持約5%的經濟增長目標，但不會提供結束通縮指引，亦不會宣布具體目標數字或具體政策舉措，可見外界認為會議的救市力度「留有一手」，甚至要待明年3月召開年度重量級會議才有明確方向。

至於早前中國人民銀行行長潘功勝曾提及，今年底前或擇機繼續下調存款準備金率0.25至0.5個百分點，人行前調查統計司盛松成最新也稱，內地仍有降準減息空間配合財政政策。華盛證券財富管理部董事李偉傑指，措施雖然可以令內地銀行貸款活動更靈活，惟始終內地政策的不確定因素較大，導致資金投放於港股的意欲較低，料恒指本月於18,400至20,100點上落，投資者入市態度仍較審慎。

事實上，近年投資者實踐「聖誕鐘買滙豐」的行動，回報可觀，單計去年11月底買入至今，賺幅逾兩成；拉長至2021年及2022年底部署入市，回報更為亮麗，分別錄得逾54.58%及49.33%。

香港股票分析師協會副主席郭思治稱，滙控近期股價在70元爭持，表現強過大市且「緊扣高台而不下」，市盈率及股息率同樣逾7%，建議散戶勿抱投機心態，輕鬆適量持有滙控，上望73至74元。

全年或扭轉4載連跌 回顧恒指過去10年，12月恒指升跌比例各佔一半，其中以2019年升幅最勁，錄6.99%。而今年截至11月底止，大市仍錄2,376點或近14%的升幅，若本月表現四平八穩，將很大機會扭轉連跌4年的情況。

近10年恒指12月升跌佔比各半 恒指年內表現