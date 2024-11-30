專家樓評：居屋申請７年低 仍供不應求

「居屋2024」已截止申請，今年房委會收到約10.3萬張申請，雖然數字乃7年來新低，比上年17.2萬宗少約四成，但其實比計劃新推售單位數目（7,132個）超額認購逾14倍，反映新居屋市場仍然供不應求。

跟往年不同，今年除了「家有長者優先選樓計劃」，即家庭申請者登記有一位年滿60歲的成員可提升揀樓次序外，更首設「家有初生優先選樓計劃」，家庭申請者如有小孩在2023年10月25日或以後出生，亦可在揀樓隊伍中排較前位置。房委會已在今年涵蓋的5個發展項目各預留40%的單位給上述申請者，合共約2,100個單位。

年輕家庭優惠尚未實施 早前坊間盛傳政府要着力幫助年輕一代置業，最終謎底解開，政府在《施政報告》中宣布40歲以下白表年輕家庭或一人申請者多派一個抽籤號碼，而已經連續兩次申請落空的申請者亦可多取一個籌，即是最多可獲3個抽籤號碼。不過，有關措施要待來年才實施，不適用於「居屋2024」計劃。

雖然「上車」難度相對較低，惟購入新居屋前仍要留意數個注意事項。首先是按揭成數方面，買家要注意自己所屬的申請類別，其可承做的按揭成數有所不同。以新居屋為例，綠表買家（公屋住戶）在房委會興建的居屋最高可做到九成半按揭；白表買家在同類單位最多只可承做九成按揭，而兩者在房協提供的居屋單位均最多可做九成按揭。

房委會擔保期增至50年 其次是還款年期方面，一般新居屋單位都能批出30年供款期。房委會同時為單位業主提供最長50年的「按揭貸款擔保」，期間如買家斷供，房委會將先為買家還款予銀行，然後自己向買家追討欠款。因房委會代了銀行承擔「追數」責任，買家就算沒有購買按揭保險都能夠做到高成數且年期長的按揭。

擔保期對新居屋第一手業主而言很容易明暸，但二手買家要留意，如日後單位轉手，房委會只會跟隨原有由首次發售日期起計的擔保期，意即該擔保可能會在第二手或之後的業主持有單位期間完結。房協沒有提供按揭擔保，其提供的單位供款年期計算方法跟私樓一樣。

利嘉閣按揭代理董事總經理 黃詠欣