股市估市：中資股投資前景不明朗
港股本周力守19,000點關口，後續觀望美匯指數走勢、內地12月中央經濟工作會議內容等因素。美國關稅戰一如預期快將重臨，惟政治角力變數甚多，獲提名出任財長的貝森特主張分階段實施關稅，視關稅為談判的重要工具。投資者檢視上市企業的海外收入結構及產能分布，以評估關稅戰的潛在衝擊。
建滔板預測股息率5.8厘
然而，市場仍然憂慮中資股前景，受累於美國不利政策打擊，以及內地穩增長力度不及預期。投資者信心不足，恒生指數料難突破20天線（約19,862點）。
個股方面，可留意建滔積層板(01888)。公司為全球領先覆銅板廠商，下游終端客戶主要為汽車、家電、消費電子、伺服器等。預計內地將會延長汽車及家電「以舊換新」補貼政策，並有機會擴展至智能手機，帶動下游消費電子需求溫和回暖。
建滔板用於人工智能（AI）算力的相關產品均已完成開發，現正與客戶進行全面測試，倘獲客戶認證，將成為股價催化劑。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率8.6倍，較國際同業存在明顯折讓，預測股息率5.8厘，上望目標8.5元。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：