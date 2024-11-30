股市估市：中資股投資前景不明朗

港股本周力守19,000點關口，後續觀望美匯指數走勢、內地12月中央經濟工作會議內容等因素。美國關稅戰一如預期快將重臨，惟政治角力變數甚多，獲提名出任財長的貝森特主張分階段實施關稅，視關稅為談判的重要工具。投資者檢視上市企業的海外收入結構及產能分布，以評估關稅戰的潛在衝擊。

建滔板預測股息率5.8厘 然而，市場仍然憂慮中資股前景，受累於美國不利政策打擊，以及內地穩增長力度不及預期。投資者信心不足，恒生指數料難突破20天線（約19,862點）。

建滔板用於人工智能（AI）算力的相關產品均已完成開發，現正與客戶進行全面測試，倘獲客戶認證，將成為股價催化劑。估值上，該股現價對應2025財年預測市盈率8.6倍，較國際同業存在明顯折讓，預測股息率5.8厘，上望目標8.5元。

信達國際研究部助理經理 陳樂怡（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）