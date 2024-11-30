券商點股：英偉達技術領先優勢未減

英偉達（Nvidia）過去業績驚喜不斷，上周公布的第三季業績也不例外，仍優於市場預期。然而，自上一次開始，市場的期盼已變得愈來愈高，上一次業績指引沒有超出市場預期的上限後，導致股價接連下跌，這次公告後首天，上周四股價於美股盤前也曾明顯低走，但當天卻出現異常波動，股價一度跌近140美元，然後又刷新歷史高位，一度高見152.9美元，當天收市最終微升不足1%；業績後首天以收市價計，變化居然這麼小，也是過去十幾個季度罕見的。

市場對業績解讀現分歧 留意到，當天英偉達股價走勢雖然不改以往的波動，但較以往的單邊行情不一樣，這次是走勢較為反覆，顯示大額資金對英偉達的業績解讀存在分歧。

引述該公司管理層說法，第二季度沒有發貨任何Blackwell系統，而上季的Blackwell發貨價值為數十億美元。這本來是一件好事，因為引頸以待的升級晶片銷售正式展開。但是，管理層同時指出，隨着Blackwell的增產，毛利率將暫時降至70%區間的低端，可能在71至72.5%左右。儘管70%以上仍然是極其「暴利」，但大家不得不開始關注，是否市場對價格變得敏感起來，暗示需求開始轉弱，或是公司的成本開始上漲的這些疑問。當然，公司也補充，他們預計會迅速恢復到70至80%中間左右，但相信市場對這個說法有所保留，主要是不確定因素高。

另外，公司對第四季度的指引也較保守。本次業績的關注點不在總收入按年增長，而是按季增長，只要能夠保持超過10%增長，增長動力仍然強勁。最終公司第三季度按季增長17%，遠超市場預期。本季的指引為375億美元，只較第三季增長6.8%。不過，增長動力減少是不可避免，畢竟基數已經放大，反而覺得管理層的保守，制限了市場樂觀的想像空間，才是股價在大好業績公布首天後陷於停滯的另一個主因。

AI發展支持半導體產業 目前市場對人工智能（AI）發展前景和增長動力仍然樂觀，對英偉達未來數季的增長動力也是較為樂觀（按季持續增長），而競爭對手在生成式人工智能（Generative AI）晶片業務仍然可以用「繼續一沉不起」來形容英偉達的優勢。

儘管大環境仍然支持，英偉達的增長動力開始放緩、毛利率開始受壓等的負面因素也逐漸浮現，在目前股價相當於分拆前的1,350美元來說，的確是讓英偉達較難於今年餘下時間出現像今年初般裂口上漲走勢。雖然英偉達股價於第三季明顯落後，但未來幾季仍能保持增長，而且在缺乏對手威脅的情況下，對公司前景保持樂觀，股價能支持較高估值。若美股特別是半導體股沒有出現更明顯調整，甚至穩步上升，那麼英偉達在未來幾個月持續創下新高的機會仍然是樂觀的。

富途證券香港首席策略師 陸秉鈞（作者為註冊持牌人士，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益）