滙都II一周賣68戶套2.8億
臨近年底，發展商賣樓步伐稍為放慢。今、明兩日有至少6個項目，合共推售129個單位，牽涉的單位量按周減少逾五成。其中，泛海集團(00129)旗下位處北部都會區的元朗洪水橋滙都II，今日作次輪銷售，上午11時起以先到先得形式發售90伙價單單位。
該集團執行董事關堡林表示，是日發售的滙都II單位涵蓋11伙一房戶、77伙兩房戶及兩伙三房戶，折實入場價345.84萬元，最低呎價9,538元起。兩期項目昨再錄兩宗成交，一周之內累售68伙，總成交金額逾2.8億元。包括第6座2樓B10室，實用面積451方呎，兩房間隔，以438.87萬元成交，呎價約9,731元。發展商指，政府大力推進北都發展，市場未來發展聚焦該區。
同時，會德豐地產旗下鄰近藍田港鐵站的KOKO HILLS，安排今日起招標發售第3座9樓D室，實用面積769方呎，屬三房連儲物室間隔。此外，恒地的粉嶺北ONE INNOVALE共3期項目，落實下周三起合計推出42伙招標發售，當中22伙連租約出售。
101 KINGS ROAD連開兩單
宏安地產(01243)的北角炮台山101 KINGS ROAD昨錄兩宗成交，涉額共逾1,973萬元。單位包括25樓H室兩房連梗廚單位，成交價1,009.5萬元，呎價約23,368元。
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