滙都II一周賣68戶套2.8億

該集團執行董事關堡林表示，是日發售的滙都II單位涵蓋11伙一房戶、77伙兩房戶及兩伙三房戶，折實入場價345.84萬元，最低呎價9,538元起。兩期項目昨再錄兩宗成交，一周之內累售68伙，總成交金額逾2.8億元。包括第6座2樓B10室，實用面積451方呎，兩房間隔，以438.87萬元成交，呎價約9,731元。發展商指，政府大力推進北都發展，市場未來發展聚焦該區。