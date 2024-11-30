新盤消息：海璇II三房標售4537萬
臨海豪宅吸金力強，新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的北角海璇II，由8月底開售至今累沽約62伙，總成交金額逾32.6億元。昨日最新以逾4,537萬元招標售出一個套三房間隔單位。
該單位為第1座9樓B室，實用面積1,164方呎，成交價連一個車位，呎價約38,978元。資料顯示，海璇II為項目第2B-2期及第2B-3期，共提供351伙。
鐵路上蓋樓盤不乏承接，鷹君(00041)的何文田站朗賢峯第IIA期，單日錄3宗成交，共涉逾4,936萬元。市傳其中兩伙三房戶由同一組大手客斥資逾3,976萬元購入，包括第1座15樓B室，實用面積797方呎，成交價1,990.8萬元，呎價約24,979元。
天瀧累沽44伙吸逾17億
至於恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作的啟德天瀧，自上月以現樓形式推售後交投不斷，至今共售出44伙，套現逾17億元。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，項目招標售出7座9樓A室三房戶，實用面積1,002方呎，成交價3,318萬元，呎價約33,114元。
由益兆集團控股發展的何文田名鑽，近日頻錄成交，昨以965.9萬元沽出9樓E室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約21,560元。
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