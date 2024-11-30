新盤消息：海璇II三房標售4537萬

該單位為第1座9樓B室，實用面積1,164方呎，成交價連一個車位，呎價約38,978元。資料顯示，海璇II為項目第2B-2期及第2B-3期，共提供351伙。

由益兆集團控股發展的何文田名鑽，近日頻錄成交，昨以965.9萬元沽出9樓E室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約21,560元。