商業概況：北角一籃子舖料賣2.5億

隨着售價下調至吸引水平，商舖市場買賣交投有增加迹象。消息指，北角寶馬花園一籃子舖位獲買家出價至約2.5億元洽購至尾聲，料短期內落實成交。

上述物業包括部分地下舖位至3樓，總樓面面積共逾38,000方呎，當中，一至3樓每層面積超過11,000方呎，以洽購價計算，呎價近6,500元，物業現有多個租客。

九龍城兩舖逾八千萬售市建 另一方面，市區重建局就九龍城衙前圍道/賈炳達道發展項目，正向範圍內的物業進行收購，部分地舖購入價逾4,000萬元。其中，衙前塱道68號地下連閣樓，面積各約1,200方呎，以4,290萬元賣出，單以地舖面積計算，呎價約35,750元。另一個是同街52至54號地下B號舖，面積約1,000方呎，連閣樓以約4,199萬元沽出，呎價近42,000元。

至於同一個發展區範圍屬東面地盤的啟德道，錄多宗收購成交。該街道的27號地下，面積約1,200方呎，連一個面積約1,000方呎閣樓，以約2,585萬元沽出，呎價近22,000元。毗鄰25號地下以2,539萬元賣出。上述項目地盤面積近40萬方呎，重建後物業總樓面逾245萬方呎。