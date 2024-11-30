港島藍籌盤大冧價

太古城三房輸538萬 康怡4年貶24% 樓市蝕讓風暴持續，兩大港島藍籌屋苑難抵跌市，相繼錄得大幅損手買賣。鰂魚涌太古城套三房約6年狂蝕超過「5球」，跌價超過三成，為屋苑近半年蝕幅最大個案。同區康怡花園兩房單位做價險守600萬元，原業主持貨逾4年帳面損失約24.5%。

市場消息指出，上述太古城景天閣中層C室，實用面積約707方呎，以約1,080萬元放售，減價後以約1,050萬元易手，呎價約14,851元，低市價約5%。原業主於2018年以約1,588萬元入市，現轉售帳面虧損約538萬元，貶幅約33.9%，為項目6月初後跌幅最大成交。

毗鄰康怡花園市況同樣慘淡，消息稱，該盤Q座低層6室，實用面積約466方呎，兩房設計，成交價約600萬元，呎價約12,875元。單位2020年3月購入價約795萬元，至今跌價約195萬元，樓價蒸發近四分之一。

泓碧賣390萬虧損三成 半新盤樓價跌幅顯著，中原胡耀祖表示，馬鞍山泓碧H18座中層單位，實用面積約271方呎，一房間隔，叫價約420萬元，減至390萬元易手，呎價約14,391元。一手業主於2019年以約578萬元購入，持貨約5年帳蝕約188萬元，蝕幅約32.5%。

即使是持貨年期較長的一手業主，如今沽出物業也需要虧損離場。利嘉閣邱家仁稱，長沙灣曉尚低層B室，單位實用面積約498方呎，叫價690萬元，議價後以638萬元成交，呎價約12,811元。單位2015年一手購入價約695萬元，至今約9年仍貶值約57萬元。

有入市時間較短的業主選擇止蝕出貨，中原余俊文指出，荃灣愉景新城7座高層F室，實用面積約485方呎，叫價630萬元已屬蝕讓價，減至618萬元易手，呎價約12,742元。原業主持貨不足兩年，帳面速蝕約38萬元。

第一城呎價又跌穿萬元 此外，沙田第一城再錄呎價低於萬元成交，美聯黃錦瀚稱，屋苑4座低層D室三房戶，實用面積約854方呎，以約825萬元售出，呎價約9,660元。單位網上估價約878萬元，反映售價較估價低約6%。

不過，整體二手樓價稍為止跌，中原城市領先指數最新報138.56點，按周回升約0.54%，惟仍處於逾8年低位，今年樓價暫累跌約5.88%。

近期二手市場蝕讓成交個案