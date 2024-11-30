簡訊一覽
●中國網約車巨頭滴滴出行公布，截至9月底止第三季淨利潤9.29億元（人民幣‧下同），按年扭虧為盈，去年同期淨虧損2.84億元。營業收入按年增長4.95%至539.49億元，受滴滴核心平台總交易額（GTV）增長推動。
●進智公交(00077)截至9月底止中期賺690.9萬元，較去年同期虧損1,269.5萬元由虧轉盈；不派息。
●榮利營造(09639)截至9月底止中期純利3,754.1萬元，按年增長14.12%；不派息。
●長江製衣(00294)截至9月底止中期收入錄7,530.1萬元，按年跌23.28%。期內虧損3,177.3萬元，按年擴大72.98%，不派息。
●力勁科技(00558)截至9月底止半年賺1.48億元，按年減少27.68%；中期息每股3仙。
●中國水務(00855)截至9月底止半年純利按年跌8.5%至7.55億元，中期息維持每股13仙。
●新興光學(00125)截至9月底止半年股東應佔虧損1,130.8萬元，較去年同期蝕228.9萬元有所擴大；不派息。
●藍河控股(00498)截至9月底止中期蝕1.22億元，較去年同期虧損8,179.7萬元有所擴大。
●包浩斯國際(00483)截至今年9月底止6個月虧損247萬元，較去年同期賺350萬元轉盈為虧；不派息。
●股權披露資料顯示，RWC Asset Advisors於周三順豐控股(06936)上市當日，在場內及場外以與招股價34.3元相同的平均價，買入順豐1,310.3萬股，最新持股量為7.71%。昨日該股收報34.3元，無升跌，成交2.85億元。
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