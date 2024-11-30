歐元區通脹2.3% 下月料續減息

歐盟統計局昨公布，11月歐元區消費者物價調和指數（HICP）初值按年升2.3%，與市場預期一致，並較10月終值擴大0.3個百分點。至於按月計，指數下跌0.3%，是自9月以來再度向下。消息公布後，歐元兌美元變動不大，在1.05算附近上落，折合兌港元在8.2算。

核心HICP（即不包括能源、食品及酒精等）則連續3個月處於2.7%水平。按項目劃分，11月服務業的通脹按年升幅有3.9%、另非能源工業品微升0.7%。

歐洲央行管理委員會委員兼荷蘭央行行長諾特（Klaas Knot）出席活動時表示，只要通脹保持平穩，歐洲央行可不需要再擔心供應鏈受干擾而衝擊物價的問題。不過，他強調，央行會評估供應鏈的深層轉變，是否對經濟產生負面效應。

OPEC+會議推遲 油價偏軟 另外，歐洲央行管理委員會委員、法國央行行長德加洛（Francois Villeroy de Galhau）提及，不排除下月央行大幅減息；又稱利率應該降到介乎2至2.5厘，故水平既不刺激經濟表現，又不會有所局限。

至於對歐元區經濟影響甚大的能源方面，石油出口國組織與盟國（OPEC+）證實，原定星期日舉行的部長級線上會議推遲至12月5日舉行。OPEC+秘書室表示，押後會議是因多名成員國部長要在當天出席海灣合作委員會於科威特召開的實體會議。據悉，會議將談及明年1月起增產18萬桶的決定，早前有分析則稱OPEC+可能因應近期油價疲態而押後增產安排。

昨日國際油價表現偏軟，紐約期油及布蘭特期油曾分別下跌0.6%及0.92%，每桶報68.32美元和72.1美元。