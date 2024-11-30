大摩嗌買波司登 股價照下挫3.8%

羽絨服相關產品收入60.70億元，按年增長22.5%；經營溢利12.25億元，按年增長30.57%；貼牌加工管理業務收入23.19億元，按年增13.42%；經營溢利3.89億元，按年增13.95%。不過，女裝及多元化服裝分別錄得經營虧損5,042.1萬元及1,349萬元，按年均有所擴大。

大摩指出，波司登中期派發股息每股6港仙，意味着派息比率維持54%不變，相信其2025財年上半年銷售額、核心盈利率及純利增長分別為18%、20%及23%，超出市場預期。該行又認為，波司登的核心品牌銷售增長，展現出由於產品多樣性導致的銷售增長幅度良好，且毛利率擴張，故維持給予「增持」評級。