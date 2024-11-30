大摩嗌買波司登 股價照下挫3.8%
波司登(03998)公布中期業績後，昨日股價一度高見4.37元後便告回落，收報4.05元，跌3.8%。投行摩根士丹利將該股目標價定在5.7元。
多賺22% 中期息6仙
波司登截至今年9月底止半年純利11.29億元（人民幣‧下同），按年增長22.97%，每股盈利10.35分，派中期息每股6港仙。
期內，公司錄得收入88.04億元，上升17.83%；毛利率微降0.1個百分點至49.9%；經營溢利率則提升0.2個百分點至16.7%。
羽絨服相關產品收入60.70億元，按年增長22.5%；經營溢利12.25億元，按年增長30.57%；貼牌加工管理業務收入23.19億元，按年增13.42%；經營溢利3.89億元，按年增13.95%。不過，女裝及多元化服裝分別錄得經營虧損5,042.1萬元及1,349萬元，按年均有所擴大。
按羽絨服品牌劃分的零售網絡，波司登店數2,873家，較今年3月底減124個；雪中飛店數315家，增95家。總計截至9月底止店舖總數3,188家，較3月底止減29家。
大摩指出，波司登中期派發股息每股6港仙，意味着派息比率維持54%不變，相信其2025財年上半年銷售額、核心盈利率及純利增長分別為18%、20%及23%，超出市場預期。該行又認為，波司登的核心品牌銷售增長，展現出由於產品多樣性導致的銷售增長幅度良好，且毛利率擴張，故維持給予「增持」評級。
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