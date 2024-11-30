名創優品上季毛利率44.9%創新高

集團創始人、主席兼首席執行官葉國富稱，業績增長主要歸因於19%的平均門店數量增長和低單位數的同店銷售增長，又指正朝今年發展目標穩步邁進。

名創優品首3季總收入達122.81億元，按年增長22.84%；期內，經調整除息、稅、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）按年增長20.6%至31.07億元。

海外市場收入飆41% 按地域劃分，內地市場收入增長14%至77.38億元；其中來自名創優品內地線下門店的收入增11.8%，主要是平均門店數量按年增14.7%，而同店銷售較去年水平錄中單位數降幅。來自海外市場的收入飆41.5%至45.42億元；海外市場收入佔公司總收入的37%，2023年同期為32.1%。

截至今年9月底，集團門店總數為7,420家，年內淨新開859家門店。位於內地的名創優品門店數量4,250家，年內淨新開324家；去年底為3,926家。TOP TOY門店數量234家，首9個月創紀錄淨新開86家門店。

集團於9月收購永輝超市29.4%股份，葉國富認為，未來零售行業的兩大趨勢為品質零售和興趣消費，企業需要更重視產品創新和消費體驗。儘管觀環境帶來短期的逆風和不確定性，集團仍將專注於長期策略，尤其是IP（知識產權）和全球化策略。