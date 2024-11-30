東京核心CPI超預期 每百Yen高見5.2港元

日本央行將於下月19日公布議息結果，此前首都東京地區的通脹情況超出預期，為央行進一步加息帶來重大啟示。日本總務省數據顯示，被視為全國通脹趨勢指標的東京11月核心消費者物價指數（CPI），按年上升2.2%，高於預期的2.1%，且較10月升幅擴大0.4個百分點。日圓兌每美元昨日應聲升穿150，高見149.54，折合每百日圓兌5.2港元。

東京核心通脹之所以升溫，主因日本政府減少能源補貼所致，同時食品價格上升，都帶動東京整體通脹升至2.6%。至於剔除新鮮食品和能源價格、俗稱「雙核心CPI」按年升幅也有1.9%，高於10月的1.8%。

此外，10月日本工業生產指數昨日同樣出爐，經季節性調整後的初值報104.3，按月再升3%，是連續兩個月上揚。期內，15個工種有11個出現增產，其中生產用機械工業按月增21.7%，屬子分項的半導體製造設備更勁升67.2%。

借日圓買高息貨幣要輸錢 現時外媒調查指，日央行下月加息0.25厘的機率逾60%。要留意，由於最新圓匯轉強，惟加元等高息貨幣受累特朗普加關稅政策顯著受壓，有指於過去5個交易日，透過「套息交易」借日圓買入南非幣、加元等高息貨幣的投資者，虧損逾2%。拉長一個月來看，借入日圓買巴西雷亞爾及瑞典克朗虧損幅度就更為龐大，分別蝕了4%和3.4%。

另邊廂，日經平均指數周五曾跌穿38,000點，跌362點或0.94%，低見37,986點，收報38,208點，跌141點或0.37%。東證指數（TOPIX）跌6點或0.24%，報2,680點。單計日經平均指數本周累跌0.2%，全月跌幅為2.23%。

外資搶購韓樓 中國人最多 至於環球息率開始逐步下調，少不免提高了民眾的置業意欲。南韓國土交通部公布，截至今年6月底，外國人在南韓持有房產逾9.5萬套，較半年前增加3.9%，佔全國房產數量的0.49%。

其中，又以中國人持有量最多，達5.28萬套，在外國人所持房產中佔比增至55.5%。緊隨其後是美國人及加拿大人，分別為2.13萬套及6,225套。按地區計，外國人在南韓持有的房產逾70%集中在首都圈，並以京畿道佔最多，可見這個韓流文化席捲全球的國家，近年積極透過軟實力向外國何其說好南韓故事。