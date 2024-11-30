遠展擬18個月內減債60億

他表示，減債主要靠應收未收帳目，及出售資產達致。據他介紹可出售資產包括旗下內地酒店、長租公寓等。管理層補充，目前公司酒店總資產值約190億元，而在英國和澳洲從事按揭放貸業務的公司BC Invest，也在可出售之列，而上海寶山之長租公寓，亦考慮在兩年內出售。

樓價難測 近年買地蝕錢 對於樓市，邱表示，傳統上買樓收租的利潤率與按揭利率持平的話，樓市應該是見底的信號，最近新樓宇銷售亦見這情況。然而，他對未來減息步伐感到不確定，甚至認為有可能掉頭加息，都令未來一年樓價走勢難以預測。

他承認，近年在樓市下行之下，公司在這5年買下的土地無論是啟德或上環地，都或會出現虧損情況，「啟德（柏蔚森）雖然目前做咗三十幾四十億生意，但唔怕醜講，係賣一間蝕一間」。管理層補充，主要是因為暫時都是發售較低層單位，單價較低所致。

期內，物業投資收入上升9.56%至5,946.7萬元；酒店業務及管理收入升1.07%至9.76億元。

財務方面，在9月底，公司經調整淨資產負債比率（非公認會計原則財務計量）為68.8%，較3月底升0.7個百分點；負債淨額231.74億元，按半年升1.45%；現金及現金等值物27.4億元，半年微升0.25%。