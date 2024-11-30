大快活半年盈利1552萬

整體而言，大快活上半年收入微跌0.29%，至15.53億元；毛利1.16億元，按年縮20.47%；毛利率跌1.9個百分點至7.49%。期內香港及內地餐廳收入各錄14.59億元和9,080.3萬元，按年跌0.09%和4.22%。至於兩大地區的分部溢利按年計一跌一升，其中香港倒退48.4%至2,606.5萬元，惟內地溢利升96.43%，有93.7萬元。

消費調整趨勢危中有機

大快活最新提及，隨着前往香港以外地區（尤其是深圳及大灣區）購物和用餐的本地居民人數激增，預計在可見的未來，北上消費趨勢很可能持續；又指本港餐飲業將面臨長期結構性調整，行業高度分散，預計這種趨勢持續，集團將通過各種計劃適應和利用餐飲業變化發展業務，同時強調飲食消費向下調整的趨勢，亦可為集團帶來增長機遇。集團已加大力度將大快活打造成高質且價格合理的美食品牌，尤其在晚市業務方面，許多菜式已擺脫傳統「快餐」的概念，並指相關部署於過去數月開始取得良好成效，預期勢頭可以持續。