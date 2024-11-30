富邦多元資產ETF掛牌 證監讚選擇增

他指出，新產品是被動式管理的交易所買賣基金（ETF），透過追蹤Solactive核心多元資產指數，覆蓋核心市場股票、債券等，可以分散風險。另外，交易所買賣基金ETF本身已具高透明度、低風險等特性，相信有助吸引投資者。

5數據商有意簽ESG自願守則 出席掛牌儀式的香港證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，富邦基金管理（香港）3年前在港開始ETF業務，目前共管理7隻交易所買賣產品（ETP），樂見富邦再發行多元化產品，為投資者提供更多投資選擇。

另一方面，證監會為支持和提倡為在香港提供產品及服務的環境、社會及管治（ESG）評級和數據產品供應商，上月底制訂一套操守準則供其自願遵守。行政總裁梁鳳儀表示，現有5家公司表示有意簽署自願守則，其中一家為美資背景的國際金融訊息公司。

梁指出，該會無直接監管ESG數據公司的權力，希望相關自願守則推出，供應商在收集數據時能夠公平及透明，從而讓資產公司、基金公司等用家，能安心地使用相關資訊評定其產品的ESG情況，又鼓勵基金公司多利用有關資料，特別是在盡職審查可以核證目標公司。

此外，近期證監會公布股權高度集中的個案後，相關企業股價大跌。梁鳳儀強調，公布有關個案是以保障投資者為前提，由於股權高度集中於數目不多的股東，公眾流通股份少，即使只有小量股份成交，股價亦可能大幅波動，提醒股東及有意投資者審慎行事。

至於虛擬資產交易平台發牌方面，她着市場耐心地等候消息，重申會在年底前公布新發牌機構，並會同時講述證監會在審核平台申請時所發現的通病。