萬達商管傳設900億基金交稅還債

中央暫未見新招助企業融資，大連萬達商業管理集團據報正諗計自救。外媒指，萬達商管近日向部分與會的債券持有人稱，擬設立規模約500億至900億元（人民幣‧下同）基金，以助交稅和還債，而該基金或有至少50家商場作為基本資產。

萬達商管人員透露，初步計劃擬於明年內完成該基金的融資，就設立該基金打算跟兩家私營企業合作，並尋求來自保險公司等參與者的投資。

今年以來，該集團出售或抵押的物業並非少數，目前正洽售更多商場，但隨之而來的繳稅金額亦見遞增。據與會人士的資料，今明兩年萬達商管應納稅款總計可能約100億元，且集團還有意將部分資金用於償還2026年到期的美元債券。不過，如果基金未能及時設立，也不排除延長債券期限的可能性。

恒大清盤聆訊明年2月進行 清盤中的恒大昨公布，就針對公司清盤委任及組成相關審查委員會尋求指示的清盤聆訊，現已押後於明年2月27日上午10時進行。股份繼續停牌。

經過近年的汰弱留強後，廣州政府在新起點與央企中信集團深化全面合作。兩者日前簽署戰略合作框架協議，雙方將圍繞金融服務、基礎設施、城市治理、要素市場等領域深入開展合作。雙方冀以此次協議為新起點，進一步提升合作能級，將更多金融資源和金融業務放在廣州，緊密聯動提升金融服務質效，持續拓展在新質生產力發展、城中村改造等領域合作。