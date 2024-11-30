新世界兩個月兩度易帥

負責中港 向鄭家純匯報 主席鄭家純在新聞稿上表示：「在檢視集團的發展方向後，我瞭解到集團發展需要適時作階段性改變，而行政總裁的角色也需要作出調整。我十分高興覓得更適合的人選。」

黃少媚在上任行政總裁後，將繼續擔任新世界中國現有職務，全面負責集團在香港與內地的業務，向鄭家純匯報。

黃少媚將由管理團隊中特定領域的專業人員支援，就集團的香港和內地業務分別成立一個營運委員會，以維護業務營運及將管理方向制訂為可執行之計劃，營運委員會將會向黃直接匯報。她擁有超過20年房地產經驗，熟悉內地的地產業務。在2015年10月加盟新世界中國，翌年協助公司第二度私有化成功。

專注地產 貫徹降低債務 新世界發展發言人對本報表示，未來集團會專注地產主業、秉持穩健務實的經營方針，加強市場導向，提升項目回報率。靠着品牌優勢，未來會繼續發揮在人才、技術、產業資源、土地儲備上強項，創造可持續的業務增長。

目前投資界對新世界發展的主要擔憂，是其大量的債務。截至6月底，新世界發展綜合債務淨額達1,236.57億元，淨負債比率55%，按年升7.3個百分點。

不過，集團發言人昨日重申，會貫徹降低債務、現金回流、保持多元化的融資管道，優化財務狀況，行政總裁將和香港及內地的經營委員會合作共同推動計劃；又指香港是新世界的根基所在，將陸續推出包括黃竹坑港鐵站上蓋5期、皇都戲院住宅、啟德樓盤等項目逾4,400戶住宅，並加大力度釋放1,500萬平方呎農地土儲的價值。

新世界發展股價走勢